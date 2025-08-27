El precio de un café y una tapa de tortilla en Palma de Mallorca tiene a muchos desubicados

El verano de 2025 será recordado por muchos como el del estallido de la burbuja de precios en la hostelería o por lo menos por el verano en el que se iniciaron las quejas por ello.

Todo ha empezado con una publicación de Soy Camarero en la que enseña que un café con hielo en Mallorca le ha costado 5,90. Al hilo de esta publicación en X otros usuarios han compartido experiencias similares.

Otro ciudadano de Mallorca ha publicado lo que le han cobrado por un café con leche y por una tapa de tortilla. El precio del café no tiene mucho misterio: 1,70 euros. Un precio para muchos alto pero dentro de lo que cuestan ahora los cafés.

Lo llamativo es que el pincho de tortilla que ha pedido le ha costado nada más y nada menos que 6 euros. Al ser dos personas, la cuenta ha ascendido a 15,40 euros por desayunar.

Al mostrarlo ha recibido alguna crítica y este usuario ha señalado que él no se ha quejado y que simplemente ha expuesto el precio que ha tenido que pagar por el desayuno en cuestión.