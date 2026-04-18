Berta, madre de 10 hijos, sobre la economía del hogar: "Tu vida es como un agujero negro por donde se cuela todo y no tiene fin"

Puede que desde fuera sea difícil de creer, pero una familia de 12 integrantes puede salir adelante con paciencia y mucho ahorro. Berta, madre de diez hijos, explica, en una charla con la revista Lecturas, como ha salido adelante. Ella asegura que mantiene un sistema muy sencillo pensado para afrontar los desembolsos que no siempre pueden prever.

"La gestión económica de casa en una familia de tantos miembros es difícil. Tu vida es como un agujero negro por donde se cuela todo y no tiene fin", explica en sus declaraciones la progenitora y también creadora de contenido. Solo en su Instagram posee casi 500.000 seguidores. Ella describe la organización económica de su casa como "un proceso constante y complicado de contener".

Según dice, lo más complicado de gestionar son los pequeños desequilibrios que aparecen "sin previo aviso": "Cumpleaños, eventos, actividades escolares o necesidades que surgen de un día para otro". "El problema de gestionar económicamente una familia de muchos miembros son los imprevistos", resume a la revista.

El truco de las huchas

Para hacer frente a la imprevisibilidad, Berta recurre a un sistema bastante sencillo: el truco de las huchas. "Yo tengo un truco para ahorrar, que es comprar huchas del chino, de latón", dice. Pero no una sola, sino dos: una grande y una pequeña. Tal y como explica, la idea es ir llenándolas poco a poco, sin una cantidad fija ni un objetivo cerrado. "Vas llenando ahí durante un año, la grande y la pequeña, y como siempre hay eventos y hay cosas que hay que pagar. Con esas huchas se consigue de una forma divertida, y os animo a todos a probarlo", explica.

Además, Berta pone el foco en otro aspecto que considera clave: enseñar a los más pequeños a gestionar el dinero. Para ayudarles, ella y su pareja hacen uso de "una tarjeta pensada para menores", que les permite supervisar los gastos. "Esta forma de manejar su dinero me ayuda a mí a controlarlos y ellos son más conscientes del dinero que tienen", explica. Además, "tienen muchísimas aplicaciones [en el móvil] que les ayudan a economizar, a ahorrar y a entender lo que cuestan las cosas".