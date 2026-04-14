La experta financiera María López y su truco doméstico para ahorrar 465 euros en 30 días

Cuenta María López que, cuando tocó fondo en la gestión de sus propias finanzas domésticas, decidió transformar su vida, cambió sus hábitos económicos y construyó una estabilidad que hasta ese momento le parecía inalcanzable.

Ahora es un influyente voz en cuestiones de economía doméstica y tiene una clara misión: ayudar a cualquier persona a mejorar su relación con el dinero. Para ello, además de en sus redes sociales, ha querido compartir su experiencia con el desorden económico y su aprendizaje para sanear sus finanzas en el libro Ahorra como nunca.

"Existe una tesis que dice que bastan 21 días para convertir una acción o comportamiento en un hábito. Entonces, según esta máxima, nuestros hábitos se convertirán en una disciplina, y esta disciplina se convierte en un factor totalmente vital para llegar a nuestro objetivo en casi cualquier aspecto de la vida y, por supuesto, en la tan ansiada libertad financiera", afirma la experta en el primer capítulo de este libro.

Y así, mediante ejemplos, anécdotas y reflexiones personales, la autora nos invita a replantear las creencias sobre el dinero, a construir una economía doméstica más sólida, consciente y sostenible con disciplina. Además, ofrece algunos tips y trucos para potenciar nuestra capacidad de ahorro.

Portada 'Ahorra como nunca' de María López. EDITORIAL MALUMA

Uno de ellos propone ahorrar 465 euros en 30 días de manera sencilla y sin gran esfuerzo. Tan solo hay que coger un caja y dibujar en la tapa casillas del 1 al 30. Cada adía guardaremos en esa caja la cantidad que corresponda a esa casilla: el día 1, 1 euro; el día 2, 2 euros; el día 3, 3 euros... y así hasta el día 30, que guardaremos 30 euros. "Cuando hayamos completado todas las casillas, tendremos ahorrados casi 500 euros", anuncia. "Si no se puede hacer en el mismo mes, pues en dos meses, pero el ahorro se lleva a cabo de una forma fácil y motivadora", escribe.

También aconseja escribir al detalle cada uno de los gastos diarios que tenemos y revisarlos a fin de mes para darnos cuenta de nuestros gastos hormiga, esos pequeñas cantidades de las que no somos conscientes. "La letra pesa y ver por escrito tus gastos te va a mostrar una realidad diferente de la que vives día a día normalizando tus gastos hormiga", asegura María López.