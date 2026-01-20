Localizado el cuerpo del desaparecido en Girona por la crecida de un río en plena borrasca Harry

El cuerpo del hombre desaparecido en Girona después de que el agua lo arrastrase en el interior de su furgoneta por la riera de Palau-sator, en plena borrasca Harry, ha aparecido esta tarde en el interior del vehículo, aunque está pendiente de su identificación, según informan Bomberos de la Generalitat de Cataluña.

Fuentes de emergencias confirman que la furgoneta se ha hallado sobre las 20:30 horas en un lugar de acceso complicado, aunque inicialmente solo quedaba a la vista el techo por el elevado caudal de la riera. Con la autorización judicial, efectivos de Mossos d'Esquadra y Bomberos de la Generalitat han podido extraer el cuerpo de la víctima, que si se confirma que es el desaparecido se trata de un vecino de Fontanilles, de 63 años, que realizaba un transporte laboral el momento de ser arrastrado por el agua.

Desde ese momento se ha desplegado un dispositivo de búsqueda, en el que han participado medios aéreos y submarinistas del grupo de actuaciones especiales (GRAE) de los bomberos.

La falta de visibilidad por la vegetación que arrastra el agua en la zona ha dificultado las labores de los cuerpos de emergencia, que también se han enfrentado al fuerte caudal de la riera.

La provincia de Girona se ha visto afectada este martes por el paso de la borrasca Harry, que ha provocado el fatal accidente de tren del Rodalies en Gelida y desbordamientos de ríos, carreteras cortadas o la suspensión de la actividad escolar en las comarcas del Gironès, Selva y Alt y Baix Empordà.