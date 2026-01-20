Fallece el maquinista y al menos 15 heridos, cuatro graves, al descarrilar un tren de Rodalies tras chocar contra un muro caído en Gelida (Barcelona)

La tragedia ferroviaria también ha golpeado a Cataluña apenas 48 horas después del fatal accidente en Adamuz. Este martes por la noche ha fallecido el conductor de un Rodalies (el Cercanías catalán) de la línea R4 all descarrilar su tren tras chocar contra un muro caído a la altura de Gelida (Barcelona). Hay, además, alrededor de 15 heridos, 4 de ellos graves.

El suceso ha tenido lugar poco después de las 21:00 cuando el tren se dirigía a Manresa. A falta de que las autoridades aclaren los motivos, se sospecha de los efectos del temporal que atraviesa Cataluña en las últimas horas. De hecho, otro tren de Rodalíes, de la línea R1, ha sufrido otro descarrilamiento cerca de Maçanet de la Selva (Girona) por un corrimiento de tierra en la vía, aunque no ha causado heridos.

Ante los sucesos ocurridos en Cataluña, el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) ha pedido paralizar el servicio de Rodalies "hasta nuevo aviso" dada la situación de peligro. A esa petición ha dado respuesta Adif cerca de medianoche con el anuncio de la "suspensión" temporal del servicio de Rodalíes por el temporal. El mismo se restablecerá "una vez reconocida la infraestructura y comprobado que queda libre de obstáculos caídos", informa en un mensaje de X la entidad estatal ferroviaria.

El colapso, en el peor momento posible

El accidente ha tenido lugar tras las fuertes lluvias que tienen a Cataluña en alerta y ya han provocado numerosas incidencias en la región. A la altura de Gelida y justo en el momento en el que pasaba el tren de Rodalies, un muro de contención colapsó y cayó de golpe sobre la vía ferrea, impactando directamente sobre el convoy, causando graves destrozos en la cabecera y primeros vagones del tren, que transportaba a un total de 37 personas, según Emergencias.

Los Bomberos de la Generalitat, que han activado 70 efectivos, han tenido que excarcelar a una de las personas que había quedado atrapada en el interior del tren, cuya primera parte ha quedado absolutamente destrozada.

Además, los agentes y bomberos desplazados a la zona han establecido una zona de seguridad y han apuntalado el muro de contención y el tren para estabilizarlos, mientras evacuaban a los heridos para que puedan ser atendidos por los servicios de emergencias.

Los bomberos, trabajando en el tren accidentado en Gelida . EFE/Alberto Estévez

La incidencia ha afectado a la circulación ferroviaria del eje del Llobregat-Anoia, uno de los corredores con mayor tráfico de Rodalies, y se prevén alteraciones del servicio en el tramo afectado mientras continúan las labores de asistencia y revisión de la vía.

Otro accidente en la R1 entre Blanes y Maçanet, sin heridos según Renfe

Por otro lado, un tren de la R1 ha descarrilado este martes entre las estaciones de Blanes y Maçanet (Barcelona) tras chocar con una roca. En el convoy viajaban unos 10 pasajeros pero Renfe asegura que no hay heridos.

Adif Info ha indicado en su cuenta de X (antes Twitter) que "la salida del eje ha sido debido al arrollamiento de una roca provocada por el temporal".

Rodalies ha informado en redes sociales de una "circulación interrumpida entre las estaciones de St. Sadurní de Anoia y Gelida. Los trenes pueden quedar parados e incrementar su tiempo de recorrido a medida que se acerquen al tramo afectado. Incidencia provocada por un obstáculo en la vía".

Los pasajeros de esta línea tendrán un transporte alternativo para llegar a sus destinos. El tren se va a encarrilar de nuevo y se comprobará que toda la infraestructura esté bien.

Un día muy difícil debido al tiempo en Cataluña y un precedente de hace unas horas en la R4

Hace poco más de 5 horas se reportaba otra incidencia en la misma línea, pero se restablecía una hora más tarde, según informó Adif en su cuenta de X (antes Twitter):

Cataluña ha sufrido una jornada de fuertes lluvias, de ahí las numerosas incidencias en varias líneas durante todo el día, sobre todo en la provincia de Girona. También hubo una caída de un árbol en las vías de la R11 que ha dejado cortada toda la línea con una circulación alternativa en autobús entre Maçanet Massanes y Figueres, sin opción de llegar a Portbou, destino de la línea.