Cae la cúpula de Suburbios Firm: 13 detenidos del grupo 'narconazi' tras la boda del 'Ratilla' en Fuenlabrada (Madrid)

La Policía Nacional ha acabado con el núcleo duro de Suburbios Firm. Según confirman fuentes del Cuerpo, 13 miembros del grupo ultra 'narconazi' han sido detenidos en Madrid justo después de acudir a la boda de su líder, 'El Ratilla', en el municipio madrileño de Fuenlabrada el pasado sábado.

Los arrestados, que fueron expulsados en su mayoría del Frente Atlético por sus actitudes extremadamente violentas, racistas y homófobas, están acusados de cometer varios delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas y blanqueo de capitales. Tres de los detenidos ya han ingresado en prisión.

Detención de Suburbios Firm

La investigación se inició durante el año 2023, cuando los investigadores detectaron un entramado delincuencial gestionado desde el grupo ultra en el deporte Suburbios Firm, caracterizado por protagonizar incidentes violentos en el ámbito futbolístico. Según pudieron comprobar los agentes, el grupo se financiaba de las ganancias obtenidas como resultado de las actividades de narcotráfico que llevaban a cabo en locales de ocio y vía pública en la zona sur de Madrid.

Sus integrantes conformaban un grupo muy cohesionado y jerarquizado en torno a su líder, incitando al odio y a la violencia extrema contra colectivos antagónicos y vulnerables. Sin ir más lejos, Suburbios participó activamente en la protesta homófoba y racista convocada en la plaza de Chueca de Madrid en el año 2021.

Durante el desarrollo de la investigación, tutelada por el Juzgado de Instrucción número TRES de Pozuelo de Alarcón, los agentes pudieron comprobar cómo la organización se servía, principalmente, del tráfico de cocaína tanto para la financiación de sus actividades en el entorno del fútbol como para su propio beneficio personal.

Guardaban 100.000 € en efectivo

Durante los registros, practicados de forma simultánea en diez viviendas y una empresa, se han intervenido un arma de fuego, armas simuladas, dos chalecos antibalas, tres táseres, más de cincuenta defensas extensibles, numerosas armas blancas, casi 5 kilos de cocaína, así como otras sustancias estupefacientes como hachís, ketamina o cristal.

También se ha intervenido numeroso material de carácter supremacista, relativo a este grupo ultra radical Suburbios Firm y a otros grupos ultras hermanados con éste. Además, se ha localizado un vehículo caleteado utilizado para el transporte clandestino de las sustancias estupefacientes y su posterior distribución.

Especialmente significativa es la gran cantidad de dinero en efectivo hallado durante los registros, logrando intervenir más de 100.000 € en los domicilios de los integrantes de la cúpula del grupo.

La operación ha sido liderada por la Comisaría General de Información con el apoyo de la Brigada Local de Policía Judicial de Pozuelo y la Brigada Provincial de Información de Madrid. Estas actuaciones se encastran con la línea de actuación señalada en la Estrategia Nacional contra el Terrorismo en lo referente a los extremismos violentos