Camila, 23 años, aparece durante 6 segundos en televisión y se vuelve famosa a nivel mundial: "Es surrealista que me llamen así"

Un partido de fútbol, una cámara buscando aficionados en la grada y apenas seis segundos de emisión. Eso fue todo lo que necesitó Camila Benen, una joven neerlandesa de 23 años, para convertirse de la noche a la mañana en uno de los nombres más comentados del Mundial en las redes sociales

La escena ocurrió durante el encuentro entre Países Bajos y Japón. En el minuto 38, la retransmisión enfocó a la aficionada animando y besando el león de su camiseta. El escaso tiempo que estuvo en pantalla fue suficiente para que capturas de pantalla de ese instante comenzaran a circular por redes sociales acumulando muchas visualizaciones en cuestión de horas. Incluso la búsqueda de su nombre por Google aumentaron de forma sorprendente.

Lo que vino después es una demostración de la velocidad con la que se fabrica hoy una celebridad global. Sin haber marcado un gol, sin ser deportista profesional y sin buscar protagonismo, —solo iba a apoyar a su equipo— Camila pasó a ser identificada en miles de publicaciones como "la aficionada más guapa del Mundial".

Un fenómeno cada vez más frecuente

Lo ocurrido con Camila no es una excepción. Los grandes acontecimientos deportivos pueden llegar a ser una de las mayores fábricas de viralidad instantánea del planeta. Millones de personas observan la misma retransmisión al mismo tiempo y cualquier detalle "fuera de lo normal" puede transformarse en tendencia global en cuestión de minutos.

Uno de los casos más recordados fue el de la gimnasta estadounidense McKayla Maroney durante los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Una fotografía de su gesto de decepción durante la ceremonia de medallas terminó convirtiéndose en uno de los memes más famosos de aquella década y la catapultó a una fama que trascendió completamente el ámbito deportivo.

McKayla Maroney

Cuando la viralidad tiene género

Hay otro patrón que se repite con frecuencia en este tipo de historias. La inmensa mayoría de las personas que se convierten en virales simplemente por su imagen —aunque no estén haciendo nada o la acción que están haciendo no sea lo que se destaque— suelen ser mujeres jóvenes cuya apariencia encaja en determinados cánones de belleza ampliamente aceptados en internet.

Por eso, detrás de la aparente inocencia de estos fenómenos también existe un debate sobre la forma en que las redes sociales, los algoritmos y determinadas comunidades digitales amplifican ciertos contenidos frente a otros. La escritora canadiense Rayne Fisher-Quann ha analizado en varias ocasiones cómo algunos espacios de la llamada manosfera convierten a las mujeres en objetos de consumo visual masivo. "La relación que tienen con el algoritmo es un poco como la relación que les gustaría que todas las mujeres tuvieran con ellos".

Un debate que el fútbol ya intentó abordar hace años

El caso de Camile no es el primero en el que una aficionada se convierte en fenómeno global tras aparecer unos segundos en pantalla, ni tampoco es la primera vez que se cuestiona por qué ocurre casi siempre con mujeres jóvenes que encajan en determinados estándares de belleza.

De hecho, la FIFA ya intervino sobre esta cuestión durante el Mundial de Rusia 2018. Aquel año, el responsable de diversidad del organismo, Federico Addiechi, confirmó que se había pedido a las cadenas de televisión que dejaran de realizar primeros planos de mujeres consideradas atractivas entre el público.

"Lo hemos hecho con emisoras individuales. Lo hemos hecho con nuestros servicios de transmisión anfitriones", explicó entonces. La medida llegó después de que organizaciones como Fare Network alertaran de que el sexismo había sido una de las principales formas de discriminación detectadas durante el torneo.

Durante décadas, las retransmisiones deportivas han recurrido a lo que en algunos países se conoce como "honey shot" o "foto de miel" que trata de seleccionar entre el público a mujeres consideradas especialmente atractivas para mostrarlas en pantalla. Una tradición televisiva que algunos defienden como parte del espectáculo y otros consideran una forma de cosificar a las aficionadas.

Cuando unos segundos cambian una vida

Uno de los casos más conocidos fue el de la colombiana Natalia Betancourt durante el Mundial de Brasil 2014. Una cámara la enfocó durante un partido de Colombia y su imagen acabó viralizándose después de que incluso Rihanna compartiera una fotografía suya en redes sociales.

Según contó años después, aquella imagen le abrió las puertas de la televisión, la publicidad y el modelaje. Pasó de dirigir una empresa de materiales de construcción junto a su pareja a protagonizar portadas de revistas y participar en programas de entretenimiento. Pero la fama repentina también tuvo una cara menos amable. Junto a los elogios llegaron críticas, comentarios ofensivos y una exposición pública para la que no estaba preparada.

Ese patrón, 12 años después, vuelve a repetirse ahora con Camila. La diferencia es que en 2026 la viralidad es mucho más rápida, más global y más intensa. Lo que antes tardaba días en recorrer internet ahora necesita apenas unos minutos. Y es que como dice ella misma, "es bastante surrealista que me llamen así", reconoce. Porque detrás de la etiqueta de "la aficionada más guapa del Mundial" hay una arquitecta de 23 años que simplemente había ido al estadio a ver un partido de fútbol.