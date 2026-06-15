Los aficionados japoneses cumplen en el Mundial 2026 con su tradición viral: recoger la basura del estadio

Japón ha rascado un meritorio punto tras su debut en el Mundial 2026 de EEUU. Los neerlandeses de Ronald Koeman se tuvieron que conformar con el empate (2-2) tras ver cómo los Samurai Blues le igualaron en el marcador a balón parado, y ante una de las defensas más altas del campeonato. Más allá del resultado, los japoneses protagonizaron escenas que han llamado la atención tanto como esta historia de españoles que no van con España.

Por ejemplo, el momento en el que el seleccionador japonés, Hajime Moriyasu, trataba de calmar los ánimos de sus jugadores en los últimos estertores del encuentro, utilizando las pizarras del banquillo para dibujar enormes números con los que advertir de cuánto tiempo de juego quedaba por disputar. De esa manera, Moriyasu trataba de reducir la ansiedad de sus futbolistas ya en el tiempo de descuento.

Pero otro de los momentos más llamativos protagonizados por la hinchada nipona tuvo que ver con las grandes bolsas de plástico con las que alentaron a su selección. Eran azules, como la equipación oficial de Japón, pero su propósito no era únicamente llenar de color la grada. Como siempre que esta selección participa en un encuentro internacional, su afición dio una muestra inusual de su propia cultura.

Esas enormes bolsas con las que cada aficionado llegó al Dallas Stadium (conocido como AT&T Stadium fuera del Mundial 2026) fueron empleadas después para recoger la suciedad y basura generadas durante el partido. Así lo registraron varias cámaras de televisión y varios fotoperiodistas que asistieron a este encuentro correspondiente con el grupo F del Mundial 2026.

Lo llamativo en esta ocasión es que los aficionados japoneses no estuvieron solos: una estrella de la NFL, la liga estadounidense de fútbol americano, se sumó a esta tradición viral y se puso a recoger como uno más los asientos del estadio.

Por qué no idealizar a los japoneses

No es la primera vez que los japoneses dan muestra de cómo funciona su propia cultura en este tipo de citas internacionales. Sobre ello ha hablado un profesor de ciencias políticas japonés, Koichi Nakano, en una reciente entrevista con la agencia Associated Press. Se trata de una actitud y de un comportamiento que los japoneses aprenden en el colegio, según detalló.

Las escenas de las bolsas de basura en este Mundial 2026 no son inéditas. En los partidos amistosos preparatorios para esta Copa del Mundo ya se vieron. Y también en otras citas mundiales, como el caso de Francia 1998. Nakano imparte clases en la Universidad Sofía, la institución educativa católica más antigua de Japón, radicada en el corazón de Tokio.

"Los japoneses aficionados al deporte que limpian los estadios en este tipo de eventos mundiales se comportan de una forma similar a como lo hacían cuando aprendieron a disfrutar del deporte en el colegio", detallaba Nakano. "La forma en la que la mayoría de los aficionados al fútbol viven su pasión en las escuelas no es distinto a como lo viven los seguidores de otras disciplinas deportivas, y la docencia no solo pone énfasis en la educación física: también en la educación moral".

Una socióloga de origen alemán que trabaja en el Instituto Alemán de Estudios Japoneses, Barbara Holthus, advirtió de todos modos a la misma agencia que lo ideal es "no idealizar a los japoneses". "La gente allí socializa de una manera diferente", explica, y es parte de su cultura el tratar de no ocasionar molestias al resto. De hecho hay un dicho japonés que viene a decir que "un pájaro nunca deja nada atrás". La traducción occidental es muy somera: "Déjalo todo como lo encontraste".

¿Conocías esta tradición viral de los japoneses en los Mundiales? Si tanto sabes, pruébate con el quiz de El HuffPost. Pincha aquí si la encuesta no carga correctamente.