España, ante la hora de la verdad: ¿qué le dirías a los jugadores de la selección antes del partido contra Arabia Saudí?

La selección española afronta este domingo 21 de junio una de las primeras pruebas de fuego del Mundial en su duelo contra Arabia Saudí. El empate en el estreno dejó mucha incertidumbre sobre el camino de la que se supone que es una de las favoritas de esta competición.

Entre aficionados y analistas se ha generado un gran abanico de opiniones sobre qué debe cambiar y potenciar el equipo para recuperar las sensaciones que había antes de su debut. El resultado ante Cabo Verde no fue el esperado y, además del marcador, hubo actuaciones que a muchos no han gustado como varias decisiones tácticas y la composición del once.

Ahora todas las miradas apuntan a Luis de la Fuente, que deberá decidir si mantiene su apuesta inicial o introduce modificaciones para el segundo encuentro de la fase de grupos en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta a las 18.00 (hora peninsular).

Se aceptan sugerencias

Uno de los principales interrogantes está en la zona ofensiva. Las circunstancias físicas de algunos jugadores y el rendimiento ofrecido en el debut han abierto la puerta a distintas alternativas para jugar este domingo. Por eso, desde El Huff queremos saber tu opinión y qué consejo, crítica o mensaje le darías a La Roja antes de que ruede el balón en Atalanta y España se enfrente a Arabia Saudí.

¿Qué cambiarías para este partido? ¿Quién crees que debe dar un paso al frente? Palabras de apoyo, consejos tácticos, peticiones concretas o mensajes de confianza.

Queremos saber qué le dirías a los futbolistas de La Roja en uno de los momentos más importantes de este inicio de Mundial.

Lo que ya se comenta

Muchos piensan que el buen impacto que tuvo Lamine Yamal durante los minutos que disputó en el primer partido alimenta las opciones de verle con un papel más protagonista frente a Arabia Saudí y que esté presente en el once inicial.

También hay expectación por conocer si habrá movimientos en el centro del campo. De la Fuente tiene varias opciones sobre la mesa y cualquier decisión se mirará con lupa.

El rival tampoco invita a la relajación. Arabia Saudí ha demostrado en los últimos años que es capaz de competir contra selecciones de primer nivel y España sabe que un tropiezo complicaría notablemente su camino en el campeonato.