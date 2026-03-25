Candela dejó la abogacía a los 27 para ser controladora aérea: "La vida no está hecha para que a los 17 años tomes una decisión y apechugues con eso para siempre"

Todo empezó con un vídeo. Un momento aparentemente pequeño, íntimo, casi familiar. Una conversación por radio entre una controladora aérea y un piloto cualquiera. Solo que ese piloto no era cualquiera. Era su padre.

"Buenos días… hola, papá". Esa frase bastó para que miles de personas conectaran con una historia que iba mucho más allá de la anécdota. Porque detrás de esa voz estaba Candela, alguien que había cambiado de vida, que había tomado decisiones incómodas y que había terminado encontrando su sitio en uno de los trabajos más exigentes que existen.

Candela no siempre quiso ser controladora aérea. O mejor dicho: no siempre creyó que pudiera serlo. "Yo hice Derecho. Trabajé unos años de abogada… me di cuenta de que ese no era mi sitio", explica. Había seguido el camino lógico: estudiar, encontrar estabilidad, encajar en lo que se espera. Pero algo no terminaba de funcionar.

"No me veían los ojos", cuenta. Una frase sencilla, pero que describe perfectamente esa sensación de estar donde debes… pero no donde quieres. Y ahí llegó la decisión. A los 27 años. No como un impulso, sino como una necesidad.

El momento de cambiar

No fue un salto fácil. Candela lo reconoce sin rodeos: "No fue fácil". Cambiar de rumbo implica mucho más que elegir otra profesión. Supone enfrentarte a dudas, a miedos, a la presión social y a la incertidumbre económica. Volver a empezar cuando ya tienes una vida encaminada nunca es sencillo.

"La vida no está hecha para que a los 17 años tomes una decisión y apechugues con eso para siempre", reflexiona. Y en esa frase hay algo que conecta con mucha gente. Porque muchas decisiones se toman demasiado pronto, y lo complicado no es equivocarse, sino atreverse a rectificar.

Convertirse en controladora aérea no es una alternativa cómoda. El proceso es largo, exigente y muy distinto a otras oposiciones más conocidas. Incluye fases eliminatorias con test teóricos, psicotécnicos, inglés, simulaciones y entrevistas con psicólogos.

"Es muy diferente… es todo como mucho de agilidad mental", explica. No basta con estudiar: hay que resistir, concentrarse y tomar decisiones bajo presión constante.

Candela lo intentó una primera vez. Y no salió bien. "La primera vez llegué hasta la última fase y suspendí". Ahí aparece uno de los momentos más duros: el fracaso. Ese punto en el que todo se tambalea y empiezas a cuestionarte.

Pero decidió volver a intentarlo. "La segunda vez sí tuve la suerte de aprobar". Y en esa insistencia está una de las claves de su historia.

El peso de insistir

Opositar no es solo estudiar. Es sostener una presión constante durante meses. "Es una mochila dura", admite. Porque toda tu vida gira en torno a un examen, porque dudas de ti mismo y porque el tiempo parece jugar en contra.

"Tú te sientes más tonto… ¿por qué no me ha salido?", reconoce. Pero también hay algo que cambia cuando fallas: pierdes el miedo. "Cuando ya has fracasado, ya sabes cómo es". Y eso, aunque no lo parezca, ayuda a seguir.

Qué hace realmente una controladora aérea

Hoy, Candela trabaja en un centro de control aéreo, no en una torre. Y eso rompe uno de los grandes mitos. "La gente no sabe dónde estamos", dice. Mientras las torres gestionan despegues y aterrizajes, los controladores de ruta se encargan de los aviones en pleno vuelo.

"Es como una especie de videojuego", explica. Pantallas, sectores y decenas de aviones moviéndose al mismo tiempo. Todo bajo una responsabilidad enorme: garantizar que no haya errores.

"Gestionamos la seguridad en el espacio aéreo… básicamente, que no se choquen". Dicho así parece sencillo, pero detrás hay decisiones constantes y una concentración absoluta.

Vocación y sentido

Hay algo que atraviesa toda su historia: la vocación. Candela lo ha vivido muy de cerca. Su padre, piloto durante 44 años, es el ejemplo más claro. "Es tremendamente vocacional", cuenta. Alguien que, pese a horarios complicados y sacrificios personales, disfruta de lo que hace.

Y eso marca. Porque pasamos gran parte de nuestra vida trabajando. Y no es lo mismo hacerlo por inercia que hacerlo con sentido.

El vídeo que lo cambió todo

El vídeo que la hizo viral no estaba pensado para publicarse. "Nos lo íbamos a quedar para nosotros", explica. Era un momento íntimo, una coincidencia casi imposible: padre e hija conectando en frecuencia durante un vuelo.

Pero alguien decidió compartirlo. Y todo explotó.

"Se lió", resume. De repente, mensajes, gente reconociéndola, una exposición inesperada. "Soy el antiinfluencer", dice con humor. Porque su historia no nace para las redes, sino de algo mucho más cotidiano y real.

Una historia que conecta

Quizá por eso ha llegado tan lejos. Porque no es solo la historia de una controladora aérea. Es la historia de alguien que se dio cuenta de que estaba en el sitio equivocado y decidió cambiarlo. De alguien que dudó, que falló y que volvió a intentarlo.

"No hay que tener miedo al fracaso", deja entrever. Porque equivocarse forma parte del camino. Lo importante es no quedarse quieto.

Hay una frase que resume todo: "Esto no va conmigo". Es incómoda, sí. Pero también es el punto de partida de cualquier cambio real.

Candela la escuchó.

Y decidió hacer algo con ello.