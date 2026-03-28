Condenado por la justicia a pagar 3.000 euros por llamar "charlatán" a un médico en Google: no era ni su paciente y el médico no podía responder por el secreto médico

La libertad de expresión tiene sus límites y una simple reseña de Google puede acarrear importantes consecuencias. Según informa el diario 20 Minutos en su versión francesa, un residente del oeste de Francia ha sido condenado por un Tribunal de Rennes por difamar a un médico. La condena: el pago de 1.500 euros en concepto de daños morales, y otros 1.500 por daños a su reputación. Esto fue lo que ocurrió.

Tal como avanza el medio de comunicación, el incidente tuvo lugar el septiembre de 2004, cuando el hombre dejó un comentario en la página web de la clínica Océane de la localidad de Vannes. En el mensaje, atacó al médico privado que había atendido a su esposa una semana antes, acusándolo de "error de diagnóstico" y "mala praxis". Asimismo, agregó que el doctor era "un charlatán" y que fue tratado de forma "aterradora" en una entidad privada.

Un comentario "verdaderamente difamatorio"

Émeline Hamon, abogada del médico afectado, alegó, en unas palabras recogidas por el medio de comunicación, que el comentario "fue verdaderamente difamatorio y puso en entredicho su competencia y su condición de médico".

Al ser incapaz de responder al comentario en línea y defenderse debido al secreto profesional, el médico decidió interponer una demanda "de urgencia" en diciembre de 2024, exigiendo la eliminación del comentario ofensivo bajo pena de multa. Asimismo, solicitó 10.000 euros en concepto de daños a su reputación y angustia emocional.

Por este motivo, la reseña fue retirada justo antes de la citación judicial. Pero para el médico fue "demasiado tarde". Su abogada explica que no solo afectó a su propia reputación, sino que también a la de la clínica en la que trabajaba.

Fallo a favor del doctor

Este pasado febrero, el Tribunal de Apelación de Rennes falló en favor del médico, al considerar que el polémico comentario era difamatorio y susceptible de dañar su reputación. Para ello, sirvió de ayuda los testimonios de los compañeros del médico, que brindaron su apoyo apuntando a "las consecuencias negativas que pueden tener este tipo de comentarios negativos a su reputación".

Por todo ello, finalmente, el autor del mensaje fue condenado a pagar al médico 1.500 euros en concepto de daños morales y otros 1.500 euros por daños a su reputación. La abogada del doctor concluye: "Las cantidades son modestas, pero sobre todo, esto restituye el honor de mi cliente como médico, y eso es lo que más importa".