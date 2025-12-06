Un casero pide a su inquilino que deje el piso en Navidad para alojar a sus familiares: "Podía dejar las cosas en un rincón"

Un inquilino ha denunciado al propietario del piso en el que está alquilado por haberle intentado obligar a dejar la casa por Navidad para alojar a unos familiares.

Como recoge el medio Focus, un joven compartió su historia de 'pesadilla'. "Mi casero me preguntó si podía mudarme durante dos semanas en Navidad para que su familia pudiera quedarse".

Para añadir mordiente, el alquilado quiso precisar que el apartamento sólo tiene una habitación y el dueño "quiere alojar a dos familias enteras".

Al respecto, el propietario le añadió que podían dejar sus cosas en un rincón, "pero no me siento cómodo con alguien más viviendo en mi casa. ¿Es esto normal?", ha apuntado el alquilado en un hilo en la red social Reddit.

En ese espacio ha recibido innumerables respuestas, todas apuntando que la situación "no es normal", ya que si tiene contrato de alquiler en vigor "el propietario no puede hacer nada con respecto al uso de la habitación", como detalla un usuario.

"Es hora de asegurarse de que la cerradura de su puerta esté actualizada y que sólo tú tengas la llave", aconseja otro.

Finalmente, el inquilino respondió de forma negativa. "Le dije a mi arrendador que su familia no puede mudarse a mi departamento", añade en su relato.

¿Cuándo pueden echarte de tu piso de alquiler en España?

A menudo, las dudas sobre los contratos de alquiler aparecen justo cuando se acercan los plazos clave o cuando el propietario plantea recuperar la vivienda. Para aclararlo, resulta útil revisar lo que explica Fotocasa al analizar la Ley de Arrendamientos Urbanos, que regula de forma muy estricta cuándo un casero puede poner fin anticipado a un contrato.

La propia ley fija, como norma general, que un contrato tiene una duración libremente pactada, pero si es inferior a cinco años (en arrendadores persona física), este se prorroga automáticamente hasta alcanzar ese mínimo. Ahora bien, existen situaciones concretas en las que el propietario sí puede recuperarla antes. Una de ellas, y la más habitual, es que necesite el inmueble para él o su familia directa.

Según recoge la LAU, el casero deberá comunicar esta necesidad al inquilino con una antelación mínima de dos meses y justificar que el destino será su residencia, la de su cónyuge, hijos o padres. Fotocasa recuerda que no puede invocar esta causa antes del primer año de contrato y que debe cumplir lo anunciado. Si pasados tres meses desde que el inquilino deja la casa nadie se muda, este podrá regresar o exigir una compensación económica equivalente a una mensualidad por cada año pendiente hasta completar los cinco años.

Otra vía por la que el propietario puede resolver un contrato es el incumplimiento del arrendatario. La legislación recoge supuestos claros, como impago de la renta, daños en la vivienda, obras no autorizadas o actividades ilícitas o molestas. También incluye el subarriendo sin permiso o no usar la vivienda como residencia habitual. En estos casos, el propietario puede reclamar judicialmente la posesión y dar por terminado el contrato.

Sin embargo, Fotocasa subraya que un casero no puede desalojar a un inquilino simplemente para alquilar el piso a otra persona en mejores condiciones. Si el arrendatario cumple y el propietario no lo necesita para uso propio, deberá esperar a que finalice el plazo legal.

Cuando sí llega la fecha de vencimiento del contrato, el escenario cambia. El propietario puede optar por renovar o no. Si desea recuperar la vivienda o alquilarla a nuevos inquilinos, deberá haberlo notificado con al menos cuatro meses de antelación. Si ninguna parte comunica su intención de no continuar, la ley prevé prórrogas obligatorias de un año hasta un máximo de tres.