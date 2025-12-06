La ruta perfecta para ver las luces de Navidad en Madrid en solo media hora

Como cada año por estas fechas, Madrid recibe miles de turistas que acuden al centro de la ciudad para empaparse del espíritu navideño. Una de las señas de identidad de la capital son las tradicionales luces de colores que adornan sus calles y plazas. El usuario de TikTok @chicosdelplan ha publicado un video donde propone hacer una "ruta perfecta para ver las luces" de Navidad.

Visitar y fotografiar los lugares más emblemáticos se convierte en un plan recurrente para los habitantes de Madrid, pero también para quienes vienen de fuera. El plan que proponen estos usuarios empieza en Plaza España, donde proponen pasear por su mercadillo navideño y apreciar la bola luminosa.

A pocos minutos de allí está el famoso Cortylandia, "el espectáculo lumínico y sonoro que todos conocemos", para más tarde seguir por las calles del centro hasta llegar a la Plaza Mayor, donde se encuentra otro mercadillo navideño y el tradicional "árbol gigante".

La siguiente parada es la Puerta del Sol, lugar emblemático, donde tienen lugar las Campanadas. El recorrido continúa por la Carrera de San Jerónimo, desembocando en el Hotel Four Seasons, que @loschicosdelplan aseguran que este año "han dejado un poco pobre".

Y muy cerca de allí está el edificio Metrópolis, donde hay otro árbol gigante. La ruta navideña termina en Banco de España situado frente al "emblemático edificio" del Ayuntamiento de Madrid, que cuenta con parada de Metro para hacer el recorrido en el sentido que mejor convenga a cada turista.

Otras alternativas

La multitud de planes que ofrece la ciudad de Madrid permite ver las luces de Navidad desde diferentes puntos de vista. Una de las opciones más elegidas por los turistas es hacer un recorrido nocturno sentado en la planta superior del autobús de la Navidad.

El autobús navideño arrancó el pasado el pasado 22 de noviembre y continuará con su actividad hasta el 6 de enero, fecha en la que tradicionalmente concluyen las fiestas. El recorrido, de apenas 45 minutos de duración, ofrece una oportunidad única de apreciar Madrid adornada por sus famosas luces de Navidad.