Científicos señalan a los culpables del calentamiento global responsable de las olas de calor de este verano en España

Un joven bebiendo agua durante una ola de calor, en una imagen de archivo.

Un año más, la vieja Europa ha sobrevivido a múltiples olas de calor. Los medios de comunicación han hecho uso de expresiones como "registro", "sin precedentes", para describir estos episodios de calor. Pero, ¿están realmente fundados estos adjetivos o son resultado de un sesgo en nuestras percepciones? Investigadores del Instituto Federal Suizo de Tecnología de Zúrich (Suiza) responden a la pregunta.

En declaraciones recogidas por la revista Futura, el autor principal del trabajo, Yann Quilcaille, asegura que "el cambio climático ha hecho que cada una de estas olas de calor sea más probable e intensa, y la situación ha empeorado con el tiempo". En la investigación, han estudiado 213 olas de calor, ocurridas entre el año 2000 y 2023.

Tal y como reza la publicación, los resultados fueron reveladores. En comparación con el período 1850-1900, el calentamiento global aumentó la probabilidad de olas de calor en 20 veces entre 2000 y 2009, y hasta 200 veces entre 2010 y 2019.

Sin embargo, los investigadores "no se detuvieron ahí", querían identificar "los principales culpables del fenómeno". De este modo, han revelado que sólo 14 de los 180 mayores emisores de gases de efecto invernadero del mundo, contaminan lo equivalente a los otros 166 juntos. Entre ellos: Saudi Aramco, Gazprom o ExxonMobil.

"Hemos optado por centrarnos en los grandes emisores industriales", explica Quilcaille en sus declaraciones. "Estas empresas han perseguido sus intereses económicos, a pesar de conocer que desde la década de 1980 la explotación de combustibles fósiles conduciría al calentamiento global. Su huella de carbono es tan alta que creemos que tienen una responsabilidad adicional", asevera.

De acuerdo a la información difundida, "depende de los políticos tomar el control". Los investigadores están actualizando otros tipos de eventos climáticos extremos, como lluvias torrenciales o sequías. "Todos somos responsables del cambio climático, pero algunas empresas lo son un poco más", concluye.