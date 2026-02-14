Pasa por delante de una floristería de Madrid en pleno San Valentín y lo que se encuentra provoca un enorme debate

San Valentín se ha ido transformando por completo con el paso de los siglos. Aunque la esencia, la de que las parejas se sigan regalando cosas y celebren su amor, sigue vigente. Los tiempos han cambiado.

Pero hay algo que todavía sigue vigente. Regalar flores. Las floristerías, al igual que en otras fechas del calendario, acumulan una gran cantidad de trabajo y hacen su agosto cada 14 de febrero.

Esta tradición contempla regalar un ramo de rosas rojas, símbolo del amor. Aunque no son todos los que se decantan por ellas y cada elección es cuestión de gustos, y también del presupuesto.

Pero lo que se ha encontrado un usuario mientras paseaba por delante de una floristería del centro de Madrid en pleno 14 de febrero, día de San Valentín, ha dejado alucinando a muchas personas.

"14 de febrero, 2026. Santa María de la Cabeza", ha asegurado el usuario @TirsodeFaulkner, junto a una fotografía de lo que ha visto justo en el local situado en el Paseo de Santa María de la Cabeza, número 76.

En la imagen, aparecen más de 14 repartidores, de distintas empresas de reparto, que habían dejado sus bicicletas en la acera y estaban recogiendo algunos de los pedidos de ramos por San Valentín. Se llega a ver un ramo de rosas rojas.

Hay quien ha preguntado a Grok, la IA de X, si se trataba de una fotografía real, porque no se lo creía, mientras que otros han cargado contra esta práctica y tildan a los que han usado este servicio de "cutres" o "charca máxima".

"El camino es importante. El hecho de pensar en la persona, ir a comprar las flores a la tienda, elegir las flores y llevarlas tu, tiene un recorrido emocional mucho más significante. Pedir unas flores para contentar a tu pareja es de cutres", ha explicado uno de los que ha reaccionado al mensaje.

Su origen histórico

Mucho se habla de San Valentín en los últimos años, pero es importante conocer de dónde procede su origen. Y no, no es algo que haya inventado algún que otro gran almacén.