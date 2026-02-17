El cobre se ha disparado un 25% en el último año: cuánto valen ahora tus monedas de céntimo y pesetas antiguas

A lo largo del último año, el precio del cobre se ha incrementado aproximadamente un 25%. De hecho, el metal llegó a alcanzar un nuevo máximo histórico de más de 13.000 dólares (unos 10.975 euros, al cambio actual) por tonelada en enero de 2026.

Esa tendencia alcista del valor del cobre le ha hecho preguntarse a algunas personas si podrían obtener un beneficio vendiendo las monedas de céntimo, que están hechas de acero recubierto de cobre.

Otros individuos incluso se han planteado si podrían hacer negocio con monedas de pesetas antiguas, que en valores nominales también estaban compuestas de cobre, principalmente a través de aleaciones como bronce o cuproníquel (75% de cobre y 25% de níquel).

Sin embargo, la realidad es que en España no es legal fundir monedas con el objetivo de vender su metal. El motivo es que considera una alteración o destrucción de moneda de curso legal. Esa prohibición también afecta a las monedas que anteriormente fueron de curso legal, como es el caso de las pesetas.

En concreto, el artículo 386 del Código Penal estipula que "será castigado con la pena de prisión de ocho a doce años y multa del tanto al décuplo del valor aparente de la moneda: el que altere la moneda o fabrique moneda falsa".

Países que han retirado las monedas de 1 y 2 céntimos

En cualquier caso, cabe destacar que en la zona euro hay países que han decidido retirar las monedas de 1 y 2 céntimos debido a que el coste de producción de esas monedas es superior a su propio valor nominal.

Los primeros países en eliminar de la circulación las monedas de 1 y 2 céntimos fueron Finlandia y Países Bajos. Posteriormente, Bélgica, Eslovaquia, Estonia, Irlanda, Italia y Lituania adoptaron la misma decisión.

No obstante, ello no significa que los precios hayan dejado de ajustarse al céntimo en esos países. Lo que ocurre es que el pago se realiza con múltiplos de 5 céntimos aplicando el método del 'redondeo sueco', por el cual los precios terminados en 0,01; 0,02; 0,06 y 0,07 son redondeados hacia abajo y los precios acabados en 0,03; 0,04; 0,08 y 0,09 son redondeados hacia arriba.