Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Una lingüista aclara todas las dudas sobre cómo realmente se debería pronunciar "pizza"
Virales
Virales

Una lingüista aclara todas las dudas sobre cómo realmente se debería pronunciar "pizza"

¿Picsa, pitsa o piza?

Juan De Codina
Juan De Codina
Una pizza de pepperoni.
Una pizza de pepperoni.Getty Images

La pizza es uno de los manjares más queridos. Su trascendencia en la gastronomía es tal que hasta su pronunciamiento ha generado un debate que sigue vigente hoy en día. Aunque haya una respuesta marcada, la gente seguirá siendo libre de pronunciarla como le plazca, a pesar de que a muchos les molesten algunas de las opciones.

 La reconocida lingüista y divulgadora española Elena Herraiz, conocida por su nombre artístico de Linguriosa (un acrónimo de lengua y curiosa), ha despejado todas las dudas y ha aclarado cómo se dice realmente. Pero ojo, porque habla de que, a pesar de ello, las pronunciaciones en este caso conviven.

En un vídeo publicado por La 2, canal público en el que se emite Cifras y Letras, programa en el que colabora, ha dejado claro que es "un extranjerismo que no está adaptado al español" y es precisamente por eso que en el diccionario aparece escrito en cursiva.

¿Cómo se pronuncia pizza?

Linguorsa afirma: "La RAE dice que hay que pronunciarla lo más parecido posible a la lengua original, o sea, al italiano". A pesar de que es lo que específicamente indica la RAE, Elena sabe perfectamente que en el español estándar actual "no tenemos el sonido 'ts' del italiano".

"En castellano medieval sí que lo teníamos. Hay gente que lo pronuncia y no pasa nada. Son pronunciaciones que conviven. Con el tiempo se verá cuál triunfa o si triunfan varias o ninguna, ya lo veremos", ha concluido.

En cuanto a reacciones, muchos usuarios han respondido que lo pronuncian de diferentes maneras: pitsa, picsa o incluso piza.

Así lo dice la RAE

La Real Academia Española explica cómo se debe pronunciar "pizza" de la misma manera que lo ha indicado Linguriosa: "Como extranjerismo, se debe pronunciar lo más parecido posible a la lengua original: [pítsa]. La secuencia -zz- es ajena a la ortografía del español, de ahí que pizza se considere un italianismo crudo o no adaptado".

Además, también explican cómo es el proceso de incorporación de un extranjerismo: "La introducción de voces de lenguas en las que operan unos criterios de correspondencia entre grafía y pronunciación distintos de los que existen en español supone, en principio, un factor desestabilizador para nuestro sistema ortográfico".

El procedimiento tiene varias maneras:

  • Asimilar los fonemas del vocablo original no existentes en español a los más parecidos de nuestro sistema.
  • Modificando o simplificando las secuencias "gráfico-fonológicas extrañas" para sustituirlas por otras más naturales en español.
  • Pronunciando la grafía originaria con el valor fonológico que tiene en español.
Juan De Codina
Juan De Codina
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de virales en HuffPost España y trato de que estés al día de las historias que generan debate en la calle.

 

Sobre qué temas escribo

 

Escribo sobre temas que rodean la vida pública: política, cine, creadores de contenido o el día a día de la gente de la calle, pero al estilo Huff, contando historias que quizá no sabías que te interesaría leer.

Cuando las compañías cinematográficas de Marvel y DC entran en juego, ahí me tendrás el primero para contarte qué ha pasado con tus héroes y villanos favoritos.

 

Mi trayectoria

 

Me formé en Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid con el sueño de ser periodista deportivo y, como siempre he dicho, nací en el Diario AS y empecé a criarme en el HuffPost España desde octubre de 2023. Durante mi etapa universitaria participé en múltiples programas de radio y dirigí hasta graduarme Deporte de las Seis.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

EL HUFFPOST PARA UBICO

Más de Virales