Un experto echa por tierra el mito del moho y la "pared que respira": "Si un muro deja pasar aire, su estructura es inestable"

Es uno de los enemigos más 'temidos' de cualquier espacio o alimento y su mera aparición ya es motivo de preocupación y desagrado. Hablamos del moho, un tipo de hongo microscópico que ayuda a la naturaleza a descomponer la materia orgánica muerta.

El moho es importante en nuestros ecosistemas, pero puede llegar a provocar daños en propiedades y problemas de salud. Según apunta airthings.com, las esporas de moho son como semillas que son invisibles a simple vista. Estas flotan en el aire y se depositan en todas las superficies. Cuando las condiciones de temperatura, humedad y nutrientes disponibles son las correctas, las esporas pueden asentarse en nuevas colonias que pasan a ser visibles.

¿Cómo puedo prevenir que aparezca en mi casa? Lo primero que debes tener claro es que el moho necesita humedad para crecer y, por consiguiente, los niveles de humedad de tu hogar son un factor al que deberías prestar atención.

El exceso de humedad puede derivar en la aparición de manchas de humedad y moho. Cuando se dan las condiciones adecuadas para ello, el moho puede crecer en cualquier parte de tu hogar y destruir a continuación el material en el que se ha desarrollado. Concretamente, crece a mayor velocidad en ciertos tipos de material, especialmente en la madera, en los textiles y en los materiales a base de celulosa, como son el cartón y el papel.

Moho, en una pared Getty Images

Recuerda que no es un problema meramente estético. Según la Agencia Federal de Medio Ambiente, las esporas de moho y sus productos metabólicos pueden provocar reacciones alérgicas e irritaciones en los seres humanos si se inhalan a través del aire que respiramos.

Sin embargo, a menudo se malinterpreta la causa de la formación de moho. Un error común es creer que el aislamiento térmico impide que las paredes respiren, lo que fomenta el moho. Pero esta suposición es completamente errónea, explica el programa informativo Zukunft Altbau del Ministerio de Medio Ambiente de Baden-Württemberg y recoge el medio alemán utopia.de. Las paredes intactas son siempre herméticas y resistentes al viento, independientemente de si están aisladas o no. Por lo tanto, no es posible que se dé un importante intercambio de aire o humedad a través de la superficie de una pared. "Si una pared deja pasar el aire, está deteriorada", afirma Frank Hettler de Zukunft Altbau.

De hecho, el aislamiento térmico continuo aumenta la temperatura de las paredes interiores, evitando que la humedad del aire se condense en las paredes. Por lo tanto, el aislamiento térmico es una medida muy eficaz contra el moho, destaca Hettler.

En edificios antiguos mal aislados o en edificios nuevos que aún no se han secado lo suficiente, a menudo se forma moho debido a una ventilación insuficiente, explica Zukunft Altbau. Aislar las paredes exteriores reduce este riesgo ya que aumenta la temperatura superficial de las paredes y evita así la condensación.

En resumen, el mito del muro respiratorio ha sido desacreditado científicamente. Por el contrario, una ventilación regular y un buen aislamiento térmico contribuyen de manera significativa a prevenir la formación de moho y crear un clima interior saludable.

A continuación, te damos consejos para prevenir el moho según el departamento de Salud de Washington:

- Detenga las goteras, repare los techos y cañerías con goteras. Evite que entre el agua en las lozas de concreto y paredes del sótano.

- Abra ventanas y puertas para aumentar el flujo de aire en su casa, especialmente en la parte interior de las paredes exteriores. Utilice un ventilador si no hay ventanas disponibles.

- Asegúrese de que el aire cálido fluya por todas las áreas de su casa. Aleje unas pocas pulgadas los objetos grandes de las paredes para aumentar la circulación de aire.

- Instale y use extractores en los baños, cocinas y cuartos de lavado.

- Ventile y aísle el ático y las zonas de ventilación. Use un plástico de gran espesor para cubrir el suelo de tierra en las zonas de ventilación.

- Limpie y seque las alfombras, prendas, ropa de cama y muebles tapizados dañados por el agua dentro de las 24 a 48 horas, o considere desechar y reemplazar los muebles dañados.

- Pase la aspiradora y limpie su casa regularmente para eliminar esporas de moho.

- Revise alrededor de sus ventanas por signos de condensación y gotitas de agua. Séquelas de inmediato para que el moho no pueda comenzar a crecer.