Comete un grave error al instalar placas solares en casa y quiere evitar que otros caigan: "Tardo 15 años en amortizarlo"

Una placa solar instalada en una casa, en una imagen de archivo

Desde hace unos años, muchas han sido las personas que han decidido apostar por la energía solar instalando en sus viviendas paneles fotovoltaicos. Más allá de ser beneficioso para el medioambiente, se trata de una acción que puede generar un importante ahorro económico.

En el año 2022, cuando el precio de la luz en España se encareció hasta llegar a alcanzar un máximo histórico de 544,98 euros por megavatio hora, se registro un crecimiento del 40% en el sector fotovoltaico a nivel nacional.

Quienes optaron por instalar placas solares en casa, lo hicieron con la idea de poder recuperar la inversión en un corto periodo de tiempo. Sin embargo, desde el 2022 hasta ahora, el coste de la luz se ha normalizado, lo que ha provocado que el tiempo de amortización de los panes fotovoltaico sea mayor al previsto.

En esa situación se encuentra Sergio, una persona que decidió instalar placas solares en su casa y que, en declaraciones al programa Herrera en COPE, ha asegurado que si pudiera volver atrás en el tiempo, no realizaría la inversión.

El hombre ha detallado que destinó unos 13.000 euros a adquirir e instalar los paneles fotovoltaicos en su vivienda. El resultado, según ha asegurado, ha sido un ahorro de 250 euros mensuales, una cifra que le hace no recomendar a otras personas la compra de paneles solares.

Sergio ha destacado que su principal motivo para no aconsejar instalar paneles solares en casa es que "una amortización que yo esperaba tener en 7 años, si esto continúa igual, la puedo llegar a tener en 20".

En ese sentido, el economista Fernando Trías de Bes ha explicado, también en el mencionado programa, que el motivo de que el periodo de amortización se haya incrementado tanto es que el dinero obtenido por la venta de los excedentes de energía a la red se ha desplomado.

En concreto, en el año 2022 "se pagaba el megavatio hora a 200 euros". Sin embargo, durante la pasada primavera "llegó a costar 0", ha destacado el experto.