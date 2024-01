Cómo saber si caes mal a una persona

¿Alguna vez te has preguntado si le caes mal a alguien? Si tienes la duda y no lo sabes directamente es difícil darlo por hecho. No obstante, se pueden interpretar algunas señales a través del lenguaje corporal que delaten que a una persona amiga, conocida o del trabajo, no le caes bien.

A continuación, repasamos algunas de las pistas más decisivas para saber si le caes mal a esa persona.

1. No te mira

Cuando le caes mal a una persona, es normal que evite tener contacto visual contigo, porque de esta manera te está diciendo que no le interesa lo que dices o haces. Sin embargo, existen personas que son tímidas y que les cuesta hacer contacto visual, por lo que si quieres asegurarte de que no te mira porque le caes mal, pon atención a las demás señales.

2. Tu opinión le parece irrelevante

Cuando alguien no nos agrada solemos ignorar lo que esa persona opina y viceversa. Si le caes mal, es posible que percibas que cuando hablas no siente interés en lo que dices, pues tu opinión le resulta irrelevante. Si detectas que esa persona te ignora de esta manera, no dudes en tomar distancia. Esforzarse por agradar es una pérdida de tiempo, habrá otras muchas personas a tu alrededor que sí tengan tu opinión en consideración.

3. Prefiere no verte

Si notas que esa persona siempre pone excusas para no verte, trata de justificarse todo el rato para no quedar y, en general, muestra desinterés hacia ti, esto es una señal bastante clara de que no eres de su agrado.

4. Te sientes ignorado

Cuando no eres del agrado de alguien notarás que esa persona te ignora, mantiene las distancias y evita la cercanía contigo. Si se da la situación de que debe estar junto a ti por causas ajenas a su voluntad, puede que muestre una actitud fría y distante, procurando no darte demasiadas confianzas ni pie a conversación.

Si te esfuerzas por acercarte y hablar con ella, es posible que se muestre cortante e incluso que se acerque a otra persona para alejarte. Olvídate del mito de que si alguien te ignora es porque quiere fomentar tu interés. Lo más probable es que esa persona no quiera vincularse contigo porque no eres de su agrado.

5. Lenguaje corporal a la defensiva

Si observas que muestra sus brazos y piernas cruzados, que mantiene la distancia contigo y está en tensión, es probable que esté incómodo interactuando contigo porque no eres de su agrado.