Compra un antiguo transatlántico y crucero por casi 900.000 euros solo para verlo hundirse: "Tal vez no estaba en el lugar adecuado"

Las inversiones en barcos requieren un desembolso de dinero considerable. Es extraño que una persona que se le puede permitir lo adquiera por una cuantía inferior a los seis ceros. El emprendedor tecnológico, Chris Wilson, responde a este perfil. En 2008, compró el Wappen von Hamburg, un antiguo transatlántico alemán y crucero, para disfrutarlo junto con su pareja, Jin Lin.

Wilson y Lin estuvieron durante un tiempo viviendo en este gran barco al que rebautizaron como Aurora y trasladaron a Stockton, California. Durante los 15 años siguientes, realizaron trabajos de restauración para dejarlo como 'de museo', una tarea que exigió, además de ese tiempo, una inversión de más de un millón de dólares, unos 900.000 euros.

No obstante, sus planes se truncaron cuando vieron que los barcos amarrados en el muelle de las afueras de la ciudad californiana se estaban hundiendo poco a poco, un hecho que precipitó la venta del crucero mucho antes de lo que hubiera deseado. "Realmente no había futuro para el Aurora", relató a la CNN y en 2023 lo vendieron. "Tal vez no estaba en el lugar adecuado", comentó para añadir que "si hubiera estado en otro estado, o en otro país, habría sido diferente".

En mayo de este año empezó su hundimiento después de sufrir una "vía de agua" que estaba provocando el derrame de diésel y aceite en el canal del Delta, un largo acueducto situado en el centro del mencionado estado americano.

"Me quita el sueño"

Ahora es la ciudad de Stockton la que gestiona el Aurora, dado que no hay un propietario claro del mismo. La responsable de relaciones comunitarias, Connie Cochran señaló a la CNN que se está trabajando en cómo deshacerse del mismo. Y es que, actualmente, este mega crucero de más de 2.400 toneladas supera los límites técnicos de la ciudad.

Para Wilson, la adquisición de una Aurora que parecía ser una de las más importantes que iba a realizar a lo largo de toda su carrera acabó en una pesadilla que todavía le está privando del sueño, a pesar de haber pasado ya durante varios de su venta. "No estoy contento con ello", concluyó.