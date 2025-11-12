El dueño de un yate de lujo de casi un millón de euros se queda ojiplático al ver cómo se hunde a escasos metros de la costa

La botadura de un barco suele ser un momento de celebración en el que los meses o años de duro trabajo dan sus frutos y la embarcación se pone en el agua por primera vez tras ser construida.

Sin embargo, hay ocasiones (muy pocas) en las que en el acto de botadura se convierte en una auténtica tragedia en la que en cuestión de minutos se pasa de las risas a las lágrimas al ver que el barco, por algún tipo de error, no flota.

Tal y como recoge Xataka, esa desagradable experiencia es la que le ha tocado vivir recientemente al dueño de un yate que ha visto cómo su lujoso barco, tras ser botado, se ha hundido a escasos metros de la costa turca.

El yate había sido bautizado como Dolce Vento y estaba valorado en casi un millón de euros. Pero ese alto coste no fue suficiente para que el barco cumpliera su principal función: flotar en el agua.

Durante la botadura iban a bordo el propietario del yate, el capitán y dos tripulantes. Todos ellos se vieron obligados a subirse a la parte del casco del barco que no se encontraba sumergida en el agua.

Tras pasar allí unos instantes, comprobaron que no había nada que hacer y que el recién estrenado yate iba a hundirse, por lo que decidieron saltar al mar para emprender a nado el camino hasta la costa, de la que estaban a 200 metros.

Tanto la superestructura interna como el casco de la embarcación se encontraba fabricada en aluminio. En cuanto a dimensiones, el yate de lujo hundido contaba con 25 metros de eslora.

Respecto a las causas que llevaron a esa botadura fallida, algunos expertos han señalado, en declaraciones al medio de comunicación británico The Sun, que todo pudo deberse a un error en los cálculos de estabilidad que se realizaron durante la construcción del barco.