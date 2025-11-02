Compra por poco más de 2,5 euros un plato de segunda mano y se fija en que guarda una gran relación con las Torres Gemelas

Un hombre ha compartido en redes sociales el objeto "inquietante" que encontró en una tienda de segunda mano y que está relacionado con el 11 de septiembre. El usuario de Reddit u/NightHawk7217, de 28 años y residente en Chicago, estaba en una tienda de segunda mano en Aurora el pasado 20 de octubre cuando se topó con un plato de porcelana que le llamó la atención. El joven declaró a Newsweek que le pareció "genial" y que se sintió atraído por él.

Sin embargo, al darle la vuelta, u/NightHawk7217 leyó que pertenecía al restaurante Windows on the World, ubicado en la Torre Norte del World Trade Center de Nueva York, con la fecha 25 de octubre de 1996 inscrita en la parte trasera. "Pasé por delante de este plato unas cinco veces y me disponía a salir de la tienda con las manos vacías. Al ver la inscripción en la parte trasera, seguía sin darme cuenta, así que busqué el texto exacto en Google y se me abrieron los ojos como platos", explicó el joven.

"Lo primero que pensé fue en buscar gente que supiera de lo que hablaba, así que lo publiqué en r/911archive, ahí mismo, en el estacionamiento de la tienda de segunda mano", añadió u/NightHawk7217. "La gente quedó fascinada y fue increíblemente servicial, compartiendo información y fotos del restaurante que incluían los mismos platos".

Windows on the World, inaugurado en abril de 1976, se encontraba en las plantas 106 y 107 de la Torre Norte y era famoso por sus ventanales con vistas panorámicas de Manhattan. Aunque u/NightHawk7217 solo tenía 4 años en 2001 y no conserva recuerdos personales de las Torres Gemelas, afirmó que fue una experiencia impactante. "Planeo conservar la placa hasta que haya descubierto toda la información posible", declaró.

"Parece prácticamente nueva, salvo por una pequeña mancha en la inscripción manuscrita del reverso". "A través de este proceso, he aprendido que hay toda una comunidad de coleccionistas que valoran este tipo de historia. Con el tiempo, probablemente se la cederé a alguien que pueda conservarla y exhibirla adecuadamente. Pero, por ahora, se queda conmigo", añadió.