Confirmado por el BOE: solo hay una autopista en España donde se puede conducir por el arcén legalmente en 2026

Circular por el arcén en España tiene sus excepciones según casos y vehículos, pero solo una para resto de vehículos.

Igual eso de circular por el arcén te resulta del todo ilegal o bien al revés, que supones que es algo que, eventualmente, se puede hacer. Pues ni una cosa ni la otra, al menos salvo un caso muy concreto reflejado ya en el BOE y en la Resolución 1255/2026 de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Y ese caso es la autopista AP-4 en sentido Cádiz, en el tramo comprendido entre los kilómetros 41, 120 y 44,500 (Cabezas de San Juan-Sevilla). Es el único punto de circulación de España donde se puede conducir por el arcén.

El BOE‑A‑2026‑1255: Resolución DGT 14 de enero de 2026 ya lo refleja. Introduce medias especiales de regulación del tráfico que este año incluyen, entre otras, la posibilidad de habilitar el arcén como carril adicional bajo circunstancias muy concretas.

Cómo funciona la medida y por qué aquí sí y no en otros casos

Este uso del arcén se denomina en la normativa como "uso dinámico del arcén" y solo estará permitido cuando esté señalizado de forma expresa con paneles variables, para mejorar la fluidez del tráfico en momentos de alta densidad vehicular.

La resolución detalla que:

El arcén no será un carril para circular libremente como tradicionalmente se entiende en las autovías.

como tradicionalmente se entiende en las autovías. Solo podrá ser habilitado temporalmente como carril adicional mediante señalización variable de la DGT o el gestor de la vía.

como carril adicional mediante señalización variable de la DGT o el gestor de la vía. Su objetivo principal es optimizar la fluidez de circulación en tramos con intensidad elevada de tráfico o retenciones.

en tramos con intensidad elevada de tráfico o retenciones. Se podrá utilizar solo por turismos y motocicletas de dos o tres ruedas, no por vehículos con remolque, ciclomotores o ciclos.

¿Se puede generalizar la medida?

No. La habilitación del arcén como carril no se aplica a toda la red de autovías y autopistas, sino únicamente en ese tramo específico de la AP-4 —el único en todo el país donde la DGT ha autorizado su uso dinámico en 2026, tal y como figura en el BOE.

Este cambio forma parte de un paquete más amplio de medidas especiales de regulación de tráfico en 2026, aprobado por la DGT para mejorar seguridad vial y la fluidez durante desplazamientos masivos o en tramos con problemas de congestión rutinarios.

Es importante recordar que circular por el arcén sin la señalización específica que habilite su uso como carril adicional sigue siendo ilegal y sancionable en cualquier otra vía o tramo de autovía, pero vamos a concretar.

Qué dice la seguridad vial sobre circular por el arcén de autovías ya autopistas y las multas que conllevan

Circular por el arcén de autovías y autopistas en España está, en general, prohibido para turismos y motos, y se sanciona como infracción grave con 200 euros de multa, salvo casos muy tasados de emergencia o proyectos piloto señalizados.

El Reglamento General de Circulación (art. 36) obliga a circular por la calzada a los automóviles; el arcén solo está reservado a ciertos vehículos (bicicletas, ciclomotores, vehículos agrícolas, PMR, tracción animal…) cuando no hay vía específica para ellos.

En autovías, esos vehículos "solo podrán circular por el arcén, sin invadir la calzada en ningún caso"; los turismos y motos, al contrario, deben ir por la calzada y no usar el arcén como un carril más.

Usar el arcén para adelantar, evitar un atasco o ganar tiempo en retenciones está expresamente prohibido; es una infracción grave por circular por zonas no habilitadas.

Cuándo se puede circular por el arcén