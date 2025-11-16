Construye un sistema ilegal de agua y alcantarillado y se monta un negocio exigiendo pagos a los vecinos: 100% ilegal

Durante cuatro años, un vecino de Craiova (Rumanía) levantó y gestionó en secreto su propio sistema de agua y alcantarillado. Cavó un pozo, instaló tuberías improvisadas y conectó a decenas de viviendas sin permiso alguno. A cambio, cobraba mensualmente a los residentes una tarifa que él mismo fijaba, creando un auténtico negocio clandestino de suministro básico.

La historia salió a la luz tras una inspección de la Dirección de Aguas de Jiu Craiova. Las autoridades habían recibido denuncias sobre la existencia de un pozo excavado sin autorización y una red paralela de abastecimiento que llegaba a varios bloques de pisos y casas.

Durante la verificación, los inspectores descubrieron que no solo existía la red de agua, sino también un rudimentario sistema de alcantarillado. Las aguas residuales se vertían en un enorme pozo que servía de depósito, igualmente fuera de toda norma sanitaria y medioambiental.

Los vecinos, según las primeras investigaciones, llevaban años recibiendo agua de esta red ilegal. El responsable imponía cuotas mensuales que iban directamente a su bolsillo, sin ningún tipo de control ni contrato oficial.

El hallazgo ha provocado indignación entre los residentes y preocupación en las autoridades, que advierten de los riesgos sanitarios que pudo haber generado este sistema improvisado.

Tras constatar los hechos, la Dirección de Aguas presentó una denuncia penal. El hombre, identificado por la prensa local pero no por las autoridades, se enfrenta ahora a una posible condena de hasta tres años de prisión por haber creado y gestionado una red ilegal de suministro y alcantarillado.

El caso ha reabierto el debate en Craiova sobre el control de las infraestructuras no autorizadas y las carencias en la supervisión de los servicios públicos en zonas residenciales de rápido crecimiento.