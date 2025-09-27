Un multimillonario ignora el problema de la sequía, llena su lago, y la empresa de agua va a su casa

Stephen A. Schwarzman,el multimillonario que ha llenado su lago con agua, a pesar de la sequía, es un aliado del presidente de EE UU, Donald Trump.

La empresa Southern Water ha advertido a las empresas de camiones cisterna que dejen de suministrar agua a la finca de un multimillonario estadounidense en Wiltshire, Inglaterra. Se trata nada menos que de Stephen A. Schwarzman, uno de los hombres más ricos del mundo y financiador del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, según ha contado la BBC. Parte de ese agua se utilizó recientemente, de forma supuestamente legal, para ayudar a llenar un lago, a pesar de la prohibición local de utilizar estas mangueras para la provisión de agua de uso doméstico, haciendo caso omiso a las restricciones existentes relacionadas con la sequía.

Los residentes locales han filmado, tanto de día como de noche, a varios camiones cisterna llenándose en las bocas de riego de una zona de la vecina Hampshire, donde se ha decretado una orden de sequía. Esos camiones cisterna se dirigieron a Conholt Park, una finca de más de 1.000 hectáreas, propiedad de Schwarzman.

Un portavoz de Schwarzman confirmó que una pequeña parte del agua transportada se había utilizado recientemente para ayudar a llenar un nuevo lago, pero afirmó que el agua se había "obtenido a través de proveedores autorizados responsables de la extracción y el suministro legales y adecuados". Y afirmó que el lago se llenaría principalmente mediante un avanzado sistema de riego.

A pesar de la sequía actual, los camiones cisterna están legalmente autorizados a extraer agua en Hampshire, Inglaterra, con licencia, ya que las obras de construcción no son de carácter doméstico y, por lo tanto, no están sujetas a las restricciones actuales por sequía.

Sin embargo, Tim McMahon, director general de Southern Water, afirmó que estaba "consternado por este uso del agua" y que la empresa había impuesto una prohibición inmediata a los camiones cisterna de extraer agua de las bocas de riego.

Southern Water afirmó que no sabía exactamente cuánta agua se había extraído, pero que se había producido un pico en la última semana con cantidades "significativas", aunque, dado que otros usuarios también utilizaban las tuberías, era imposible determinar quién había extraído más. Esta empresa de suministro de agua, que presta servicio a más de dos millones de clientes, afirmó que los primeros en alertarla fueron los residentes de Andover, que habían visto los camiones cisterna yendo y viniendo de las tuberías.

Entre ellos se encontraba Laurence Leask, un inspector de aire acondicionado que declaró a la BBC que se había estado levantando a las tres de la mañana para seguir a los camiones cisterna desde las bocas de riego de Andover hasta la finca situada a ocho millas de distancia, justo al otro lado de la frontera con Wiltshire, que actualmente no está sujeta a una orden de sequía.

"Creemos que ha habido más de 30 camiones cisterna al día, siete días a la semana", afirmó. "Es mucha agua. He calculado que 30 camiones cisterna significan un millón de litros al día, más o menos". Dijo que esto llevaba sucediendo durante los últimos meses, lo que le llevó a coordinar una red de vecinos que se turnaban para grabar y seguir a los camiones cisterna.

Uno de ellos, Trevor Marshall, afirmó: "Creemos que podrían estar utilizando el agua para llenar el lago». Anota los camiones cisterna que pasan por la ventana de su cocina y se los envía a Laurence. "Al mismo tiempo, tenemos prohibido el uso de mangueras para el riego, lo cual es increíblemente indignante".

Schwarzman es uno de los hombres más ricos del mundo, con un patrimonio estimado de más de 34.300 millones de euros, y fundador de Blackstone, uno de los mayores fondos de inversión del mundo. Ha estado renovando la finca de caza del siglo XVII, de 1.000 hectáreas, desde que la compró en 2022 por un precio estimado de 91,5 millones de euros. Esto implica una amplia remodelación y la construcción de un nuevo lago.

En un comunicado de Blackstone se afirma: "La sugerencia de que los nuevos propietarios de Conholt Park han infringido la normativa sobre el agua es falsa y engañosa. Han puesto un cuidado extraordinario en garantizar que la restauración de la propiedad cumpla con todas las leyes y normativas locales. Más recientemente, a medida que la construcción llega a su fin (se espera que esté terminada muy pronto), una parte del agua transportada se ha utilizado para el riego y el lago".

"El agua se ha obtenido a través de proveedores autorizados responsables de la extracción y el suministro legales y adecuados. El agua se ha obtenido de múltiples lugares, en su mayoría fuera de la región. Cualquier sugerencia de que los propietarios infringieron la normativa local sobre el agua sería falsa y engañosa", añadía.

Southern Water afirmó que mantendría "serias conversaciones con los usuarios de esta agua y las empresas que trabajan en su nombre". El director general, Tim McMahon, declaró: "Aunque este decepcionante suceso es muy inusual y poco frecuente, me gustaría asegurar a los clientes que estoy llevando a cabo una revisión exhaustiva de cómo ha ocurrido y de cómo podemos reforzar tanto nuestros procesos de control interno como cualquier laguna legal para que esto no vuelva a suceder".