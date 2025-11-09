Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Contratan a un detective privado por el viaje diario que hace un empleado y descubren el gran fraude
Sociedad

Sociedad

Contratan a un detective privado por el viaje diario que hace un empleado y descubren el gran fraude

Un trayecto que habría supuesto cuatro horas y media de viaje diario.

Helena Zarco García
Helena Zarco García
Señor con malestar.
Señor con malestar.Getty Images

Un caso rutinario de revisión administrativa terminó revelando un fraude laboral. Ha ocurrido en Zagreb, Croacia. Un jubilado de 64 años, identificado por las iniciales M.S., fue acusado por la fiscalía de haber mentido durante tres años en su trabajo —una conocida empresa estatal— al simular que viajaba diariamente desde la isla de Krk hasta Zagreb para trabajar. 

La distancia entre ambos puntos es de unos 350 kilómetros, un trayecto que habría supuesto alrededor de cuatro horas y media de viaje diario, algo que, según los investigadores, nunca ocurrió. De acuerdo con la acusación, entre el 1 de junio de 2017 y el 30 de julio de 2020, M.S. declaró falsamente que residía en Šilo, en la isla de Krk, cuando en realidad vivía cómodamente en el barrio de Trnje, en Zagreb

Gracias a esta falsificación, el hombre consiguió recibir de su empresa una compensación por gastos de transporte, lo que le permitió embolsarse 24.540 kunas (aproximadamente 3.257 euros) de forma indebida. Sin embargo, el señor M.S. insistió en su inocencia: “Vivo en Šilo, trabajo en Zagreb y viajo diariamente de Krk a Zagreb para trabajar. Por lo tanto, no vivo en Trnje”, afirmó, negando las acusaciones.

La investigación que destapó el engaño

Su relato comenzó a desmoronarse cuando la empresa, sospechando irregularidades, contrató a una agencia de detectives privados para verificar la veracidad de su domicilio, según informó un medio local.

El caso fue asignado a una agencia de detectives de Zagreb, dirigida por Ivan M., un exagente del Servicio de Seguridad e Inteligencia (SOA). Aplicando las disposiciones de la Ley de Detectives Privados, el investigador realizó una vigilancia discreta, observaciones y fotografías en lugares públicos.

Durante el periodo de seguimiento, el detective constató que M.S. residía permanentemente en Zagreb, donde era una persona plenamente integrada en su comunidad. De hecho, conocía a la mayoría de sus vecinos y llevaba una vida estable en Trnje, algo incompatible con la supuesta rutina de viajes diarios de cientos de kilómetros.

“En la dirección de Trnje, M.S. no es un residente temporal cualquiera, sino alguien adaptado al entorno. Este tipo de relaciones son imposibles de forjar mediante estancias breves”, señaló el informe del detective.

La acusación y las consecuencias legales

Con las pruebas reunidas, la fiscalía de Zagreb presentó una acusación formal por fraude contra M.S. y solicitó una pena de ocho meses de prisión, con una sentencia suspendida de tres años, además de la devolución del dinero obtenido ilegalmente.

Antes de presentar la acusación, el Ministerio Público también interrogó a dos testigos clave: un miembro del consejo de administración de la empresa estatal afectada y el jefe de la oficina de control interno, quienes confirmaron las irregularidades en los registros de residencia y transporte del acusado.

Helena Zarco García
Helena Zarco García
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora en El HuffPost España, donde te cuento las historias más curiosas y te intento ayudar a encontrar esos detalles que marcan la diferencia en la vida cotidiana.

 

Sobre qué temas escribo

Tengo el privilegio de escribir sobre una amplia variedad de temas, con un enfoque que abarca tanto actualidad como estilo de vida. Escribo con la intención de contarte historias que te interesen y ofrecerte información que hagan tu vida un poco más fácil.


Te ayudo a no caer en estafas, te doy consejos de salud y cuidado personal, además de recomendaciones de destinos para tu próximo viaje.


Mis artículos son un surtido de historias curiosas, viajes, cultura, estilo de vida, naturaleza, ¡y mucho más! Mi objetivo es despertar tu curiosidad y acompañarte con lecturas útiles y entretenidas.

  

Mi trayectoria

Soy madrileña, pero con raíces en Castilla-La Mancha. Estudié Periodismo en la Universidad Ceu San Pablo, aunque siempre digo que mi verdadera escuela ha sido El HuffPost, el lugar donde escribí mis primeras líneas como periodista. Empecé como becaria y ahora colaboro en este medio que me ha visto crecer.


Mi pasión por el periodismo nació en la infancia, cuando dibujaba las portadas de los medios deportivos y soñaba con convertirme en una de aquellas reporteras que veía en la televisión.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 