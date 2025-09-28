Una enfermera de un hospital finge enfermedades y embarazos: solo trabajó seis días en 9 años

Un caso de fraude laboral ha conmocionado al hospital Policlínico Sant'Orsola de Bolonia, Italia, donde una empleada logró engañar a sus superiores durante nueve años para evitar trabajar. La mujer, que fue identificada en los medios de comunicación locales como una trabajadora del hospital, fingió enfermedades y simuló embarazos para obtener bajas médicas y derechos laborales adicionales.

Según las acusaciones, la empleada inventó dos embarazos falsos con la colaboración de médicos, quienes emitieron certificados que confirmaban que ella sufría de embarazos de alto riesgo.

Estos certificados le permitieron obtener derechos de negociación colectiva y beneficios fiscales adicionales. Además, la mujer presentó múltiples bajas médicas falsas, incluida una supuesta dermatitis de contacto relacionada con productos de limpieza, para justificar su ausencia del trabajo.

Durante los nueve años de fraude, la mujer solo trabajó seis días en total, mientras seguía cobrando su salario íntegro y disfrutando de los beneficios derivados de sus "enfermedades". En total, se le atribuyeron 56 bajas médicas fraudulentas.

El tribunal italiano condenó a la empleada a pagar una indemnización por daños y perjuicios, que asciende a 129.370 euros. Este monto incluye 69.370 euros por los fondos obtenidos de manera ilícita, además de 60.000 euros por los daños causados a la reputación del hospital.

El suceso ha causado indignación, especialmente entre los trabajadores que no han tenido acceso a los mismos beneficios, y actúa como recordatorio de la importancia de la vigilancia en los sistemas de salud pública y privada para prevenir abusos de este tipo.