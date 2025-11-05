El cultivo de tabaco en España pisa el acelerador, adelanta al del aceite de oliva y la OMS prepara la zancadilla

El cultivo de tabaco incrementa su peso en España. La edición 2025 del informe Relevancia Socioeconómica del Sector del Tabaco en España señala que el sector aporta anualmente al PIB 3.755 millones de euros.

Más allá de ese impacto económico, el sector tabacalero se está convirtiendo en cada vez más importante en España desde el punto de vista laboral, ya que entre empleos directos, indirectos e inducidos genera 61.500 puestos de trabajo (48.600 de ellos a jornada completa). Además, cada empleo crea 1,65 puestos de trabajo adicionales en otras actividades.

Uno de los motivos de que el cultivo de tabaco se esté expandiendo es que su rendimiento económico ha adelantado al de productos como el aceite de oliva o el maíz. En concreto, la rentabilidad agrícola por hectárea en una explotación de tabaco asciende a los 14.000 euros, mientras que en un olivar y en un cultivo de maíz se sitúan en 1.000 euros y 700 euros, respectivamente.

Otro de los puntos fuertes del tabaco español es su proyección internacional. En el año 2024, las exportaciones alcanzaron los 455 millones de euros, lo que supone la cifra máxima de la serie histórica.

El buen desempeño del sector tabacalero es una buena noticia para el Estado en términos económicos, ya que cadena de valor del tabaco en España genera más de 10.100 millones de euros en impuestos, lo que equivale al 3,8% del total de la recaudación estatal.

Medidas que afectan al sector

En España, el anteproyecto de la nueva ley antitabaco prohíbe tanto fumar como vapear en terrazas, piscinas, campus y marquesinas (equiparando así la normativa de tabaco convencional y la de vapeo).

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) también está preparando su particular zancadilla al sector frenando las ayudas al cultivo de tabaco y bloqueando la innovación en productos menos nocivos.

Esas medidas podrían derivar en la destrucción de empleo en el sector tabacalero español, en una drástica reducción de la recaudación fiscal y en un posible aumento del comercio ilícito de productos que no cumplan los estándares de seguridad.