Marruecos supera a España y activa el plan modelo que triunfa en Europa para fulminar el tabaquismo

Marruecos ha anunciado que a partir de febrero de 2026 entrarán en vigor una serie de normas a través de la que se regularán los productos alternativos a los cigarros de combustión.

El incremento en el país del consumo de esos productos alternativos como las bolsas de nicotina o los vapeadores ha empujado a Marruecos a construir un marco regulatorio al respecto.

Uno de los principales objetivos de esta decisión por parte del país norteafricano es evitar que lleguen a manos de los consumidores productos que no cumplan los estándares de seguridad y puedan ser peligrosos para los ciudadanos.

Para ello, el Ministerio de Industria y Comercio de Marruecos (con la ayuda del Instituto Marroquí de Normalización) ha establecido un marco normativo sólido y transparente en lo relativo al contenido y concentración de nicotina que deben tener esos productos alternativos al tabaco.

De esta forma, Marruecos sigue el modelo de la regulación de los productos alternativos a los cigarros de combustión, una senda por la que en Europa también están transitando otros países.

Por ejemplo, en el caso concreto de las bolsas de nicotina, Portugal ha aprobado su uso con un límite de 12 mg de nicotina por unidad y las ha integrado en su sistema tributario; Grecia ha autorizado que tengan hasta 16 mg por unidad y las ha introducido en un marco regulatorio multicategoría que protege a menores de su consumo, y Suecia las ha situado como unos de los pilares de su estrategia de reducción del tabaquismo.

Marruecos se posiciona justo antes de la COP11

Este movimiento de Marruecos se produce a las puertas de la 11ª sesión de la Conferencia de las Partes del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco (CMCT), también conocida como COP11. El evento se celebrará en Ginebra (Suiza) desde el 17 al 22 de noviembre.

El modelo regulatorio emergente de Marruecos se alinea con la posición que muchos países defenderán en la conferencia organizada por la OMS: la regulación de los productos alternativos al tabaco en proporción al riesgo que conllevan (basándose ese análisis del riesgo en evidencias científicas).

La postura restrictiva de España le aleja de Marruecos

Sin embargo, el caso de España es muy diferente, al adoptar una postura restrictiva (igual que la que defiende la OMS) hacia esos productos alternativos a los cigarros de combustión.

Una buena muestra de ello es la limitación de 0,99 mg de nicotina impuesto en las bolsas de nicotina. La cifra ha sido calificada como una prohibición de facto por varios países europeos y por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), y no se alinea con los estándares técnicos europeos, como el límite de 16,6 mg propuesto por el Instituto Federal Alemán para la Evaluación de Riesgos.

Esa postura más prohibicionista que reguladora hace que España se arriesgue a perder liderazgo en la transición hacia una sociedad sin humo en la que el mundo se encuentra inmersa.