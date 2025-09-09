Los hosteleros emiten un comunicado por la nueva ley del tabaco: "España se convertiría en una excepción dentro de Europa"

Hostelería de España, que es la organización empresarial que representa a los restaurantes, bares, cafeterías y pubs de España, ha reaccionado a la prohibición de fumar en terrazas, una medida que se enmarca en el Anteproyecto de la modificación de la Ley 28/2005, de 26 de diciembre aprobada este martes en Consejo de Ministros.

Lo ha hecho con un comunicado en el que advierten de que, bajo su punto de vista, la medida tendría "una eficacia muy limitada, ya que podría desplazar los encuentros con fumadores a espacios cerrados como los domicilios, aumentando la exposición al humo, y fomentar el consumo desordenado en las inmediaciones de las terrazas, donde no hay lugares habilitados para los residuos, con el consiguiente perjuicio para el entorno y los vecinos".

Desde Hostelería de España alertan también del posible impacto negativo para el turismo y la imagen internacional, "ya que España se convertiría en una excepción dentro de Europa, donde solo Suecia mantiene una prohibición total similar". Países como Francia han optado por excluir expresamente las terrazas de sus restricciones para, apuntan, no perjudicar a la hostelería ni al turismo.

Según los hosteleros, generaría "especial confusión entre los millones de turistas que visitan España cada año" -más de 94 millones en 2024-, en un país donde el sector turístico representa uno de los principales motores económicos. "Asimismo, supondría una carga añadida para los trabajadores del sector, que se verían obligados a asumir funciones de vigilancia que no les corresponden, lo que podría generar situaciones indeseadas con la clientela", agregan.

7 de cada 10 personas creen que concienciar es más efectivo que prohibir

Según la última encuesta realizada por 40dB junto con Hostelería de España, un 69,3 % de los españoles considera que las campañas de información y sensibilización son más efectivas para reducir el consumo de tabaco que las prohibiciones directas.

Según la encuesta, más del 56% no considera urgente adoptar esta medida, mientras que un 85,2 % anticipa que los fumadores seguirían haciéndolo en las inmediaciones, dificultando la labor de los trabajadores de los locales y generando nuevos problemas de convivencia.

Asimismo, un 57,4 % de los encuestados considera que podría producirse un efecto rebote, trasladando las reuniones con fumadores a espacios cerrados como los domicilios, lo que incrementaría la exposición al humo en lugares con peor ventilación. Por otro lado, un 62,6 % teme un efecto negativo sobre la imagen de España como destino turístico.

Como indican, "desde Hostelería de España se reitera la voluntad de diálogo con las autoridades y se insta al Gobierno a reconsiderar la medida". En este sentido, el presidente de Hostelería de España, José Luis Álvarez Almeida ha apostillado: "Es fundamental garantizar la convivencia y evitar la imposición de cargas adicionales a los profesionales del sector hostelero. Las terrazas son un espacio clave para la vida social y económica del país, y cualquier decisión debe valorar con seriedad su impacto real en términos de empleo, actividad empresarial, competitividad turística y experiencia de los clientes".