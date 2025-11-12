David, español que trabaja como profesor de inglés en Vietnam: "Es un salario que en España no tendría, un poco más de 2.000 euros"

Los jóvenes buscan nuevas oportunidades al otro lado del mundo. Ante la falta de oportunidades, muchos se pasan años buscando su propio estado del bienestar durante años, aunque para ello tengan que cruzar todo un continente. Australia, Estados Unidos, Tailandia o Suiza, son algunos de los destinos favoritos. Pero David Jiménez, de 33 años, ha encontrado la felicidad en Vietnam.

En una entrevista con el diario El Español, este joven relata cómo es su vida como profesor de inglés en Hanói desde hace seis años. El malagueño estudió en la ciudad de Valladolid, pero tras una experiencia en Estados Unidos entendió que su espíritu aventurero le empujaba a emigrar. En Vietnam, dice, se siente muy querido y muy valorado. "Aquí me siento libre y querido, eres como un ídolo", afirma.

Asimismo, a nivel económico se muestra muy satisfecho: "En Vietnam se puede vivir bien con mucho menos de 1.000 euros al mes". A diferencia de España, "donde los desorbitantes precios de la vivienda, la inflación y los bajos salarios asfixian a los jóvenes", tal como reza la publicación, en Asia los precios son inferiores y, por tanto, la calidad de vida con un empleo de profesor es mayor.

"Si quieres comer en un restaurante de comida extranjera, un plato te cuesta entre cinco y diez euros, pero si quieres comerte un plato vietnamita te sale por sólo un euro", relata. Aun así, explica que los gastos del día a día varían en función del estilo de vida que quieras llevar. En cuanto a la vivienda, dice que también existen opciones muy asequibles. "Se puede vivir en un apartamento de dos habitaciones por 400 euros, por el contrario, en un estudio por 120 euros", cuenta.

Por otra parte, está muy satisfecho con su salario como profesor en una escuela de la capital del país, ya que "en España no lo tendría". Ahora cobra "poco más de 2.000 euros; con una buena calidad de vida, trabajando 32 horas de lunes a viernes" y con unos precios más económicos. Además, recuerda que aterrizó en Vietnam antes de la pandemia del coronavirus y que, aunque no tenía trabajo, sabía cómo conseguirlo. Su amiga ya le había comentado que siendo profesor de inglés "hay mucho trabajo y está bien pagado".

"Me gusta mi estilo de vida, porque puedo ahorrar mucho dinero, puedo viajar y me siento feliz", ultima en su conversación con el medio de comunicación. No obstante, dice que "echa de menos a su familia, amigos y tener que renunciar a eventos tan importantes como bodas de amigos". Pero, "el balance es positivo". De hecho, de momento no se plantea volver "al calor del hogar".