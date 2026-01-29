Demasiada... suerte: La concejala y un arquitecto de Urbanismo de Alicante y dos hijos de una alto cargo, adjudicatarios de viviendas públicas

El alcalde de Alicante, Luis Barcala (PP), ha asegurado que llevará "directa y personalmente" a Fiscalía el proceso de adjudicación de una promoción de vivienda de protección pública en Playa de San Juan en el caso de que haya "el asomo de la más mínima irregularidad". "No voy a parar. Voy a ir hasta el final y con todas sus consecuencias", ha apostillado.

De este modo lo ha expresado el primer edil durante una contestación a una pregunta 'in voce' en el pleno ordinario de este jueves, después de que el diario 'Información' haya publicado que la concejala de Urbanismo, Rocío Gómez; los dos hijos de la directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos, María Pérez-Hickman, y un arquitecto municipal de Urbanismo "han adquirido y tienen escrituradas a su nombre cuatro de estas viviendas".

En este contexto, desde el equipo de gobierno han emitido un comunicado de prensa con declaraciones del primer edil al respecto y que van en la misma línea que la respuesta que él mismo ha facilitado minutos después en la sesión plenaria a preguntas 'in voce' de PSPV, Vox y Compromís.

Barcala ha afirmado que este miércoles ordenó "la apertura de un expediente de averiguación de hechos" porque "hay acusaciones que se están vertiendo" que, a su juicio, son "muy graves", por lo que ve "imprescindible" determinar "si todo está solo en lo que se ha dicho o si el tema va más allá".

El ejecutivo local ha precisado en el comunicado que dicho expediente se ha encargado "en relación con la adjudicación de viviendas de una promoción pública en la zona de La Condomina de la Playa de San Juan que se inició en 2018".

Además, ha dicho que este asunto le "importa" y "preocupa" hasta el punto de que ha nombrado como responsable para instruir ese "expediente de averiguación" de hechos al secretario general del Ayuntamiento de Alicante.

De este modo, según Barcala, se ha solicitado información a las concejalías de Urbanismo, Patrimonio y Contratación para que detallen la relación de "todo el personal" que ha participado en ese expediente, "sea cual sea su naturaleza, se trate de personal funcionarial, de personal laboral o de cualquier cargo de cualquier naturaleza que haya podido tener intervención".

"Y, al departamento de Patrimonio, el listado disponible de los adjudicatarios definitivos de todos y cada uno de los pisos correspondientes a esa promoción", ha apuntado el alcalde, quien ha trasladado a la oposición que va a ofrecer "información puntual" de "ese expediente de averiguación de hechos y de todos los informes" que a este "se incorporen". "No voy a dejar pasar este asunto en absoluto sin exigir hasta la última responsabilidad, sea quien sea y caiga quien caiga", ha concluido.

"Comisión de investigación"

En el pleno de este jueves, la portavoz del PSPV en el consistorio, Ana Barceló, durante una pregunta 'in voce', ha pedido la apertura de una comisión de investigación para determinar si hubo "trato de favor" en la adjudicación de estos inmuebles y ha solicitado al alcalde que "cese" a la concejala Rocío Gómez, adjudicataria de una de esas viviendas, según la publicación del citado medio de comunicación.

Así, ha avanzado que los socialistas acudirán a Fiscalía para denunciar "el escándalo" que, a juicio de Barceló, conlleva que Barcala "no" tenga "credibilidad". "A la Fiscalía irá el Partido Socialista", ha expresado.

"¿Estamos hablando de ventajas para quienes tienen información y utilizan su posición también dentro de la institución para obtener beneficios? ¿Estamos hablando de conflicto de intereses? ¿Hay amigos o familiares del PP que han resultado beneficiarios?", ha señalado.

Y ha continuado: "Su plan para construir 6.000 viviendas en Alicante está ahora mismo bajo sospecha. Vamos a fiscalizar la cesión de parcelas de suelo municipal a la Generalitat Valenciana a través del Plan Vive del señor Mazón y que ahora ha asumido el señor Pérez Llorca, para que la vivienda pública se adjudique a quien realmente lo necesita y no a quien tenga información privilegiada".

"Iremos a los tribunales inmediatamente que se conozca si hay más adjudicatarios de vivienda que se saltaron las normas", ha recalcado Barceló y, posteriormente, Barcala ha emitido su contestación, a la que se ha remitido en las preguntas que han formulado más tarde Vox y Compromís.

De otro lado, el concejal de Vox Mario Ortolá ha instado al primer edil a que cese a la directora general María Pérez-Hickman y ha apuntado: "Lamentamos este titular, porque pone en entredicho el trabajo de los directores generales y de los dos coordinadores generales, que nos consta, de primera mano, que es bueno y muy útil".

El edil voxista ha afirmado que "no" se puede "permitir" que "se genere ningún tipo de dudas" y ha argumentado la petición de cese de este cargo en que es "de libre designación" y, por ello, hay "un plus de confianza" en su elección, según Ortolá, que ha pedido "que no se nombre a otra persona hasta que queden perfectamente determinadas las responsabilidades que se pudieran derivar de este asunto".

Desde Compromís, su portavoz, Rafa Mas, ha espetado al alcalde tras la publicación de esa información que estos hechos reflejan "la corrupción de su gobierno". "Ha superado usted al anterior gobierno de Sonia Castedo. ¿Quién se lo iba a decir a usted? ¿Quién se lo iba a decir usted? Otro escándalo más en urbanismo. Usted sabe que existía un informe de Patrimonio paralizando las adjudicaciones definitivas. Usted lo sabía. Que un alto cargo de Patrimonio estaba paralizando las adjudicaciones definitivas", ha resaltado.

"¿Ustedes creen que una concejala que cobra más de 60.000 euros es beneficiaria de una VPO para ricos?", ha añadido, al tiempo que se ha preguntado si directores generales, "nombrados a dedo" y "con sueldos de 80.000 euros, "merecen que sus familiares tengan VPO". "Vuelve el PP de la corrupción, de la especulación, los de siempre. Les queda poco tiempo en el gobierno", ha sentenciado.

Mas, que también ha reclamado la convocatoria de una comisión de investigación con presencia de todos los grupos políticos, ha anunciado que la coalición ha pedido a la Generalitat información sobre esta promoción de viviendas.

De un escrito presentado por Compromís en Les Corts, con registro de entrada este jueves 29 de enero a las 11.06 horas, se desprende cómo su portavoz adjunta, Aitana Mas, y la diputada Maria José Calabuig solicitan a la Conselleria de Vivienda, Ocupación, Juventud e Igualdad documentación sobre esa promoción.

En concreto, "relación y copia de todos los expedientes de visado de contratos" tramitados, "así como tramo de ingresos acreditado, número de personas de la unidad convivencial y listado anonimizado de los adjudicatarios".

También "copia de las resoluciones de visado emitidas, con testado de datos personales, manteniendo los elementos necesarios para verificar el cumplimiento de requisitos y el precio/renta conforme a la normativa aplicable".

Igualmente, la coalición ha pedido a la administración autonómica una "estadística agregada de adjudicación/visados", con "distribución por tipologías, viviendas accesibles, tramos de ingresos" y "número de renuncias/sustituciones/incidencias".

En un comunicado, Compromís ha avanzado que los tres grupos de izquierdas del consistorio, PSPV, Compromís y EU-Podem, van a registrar "la petición de un pleno extraordinario para que el alcalde dé explicaciones sobre la adjudicación" de estas viviendas.