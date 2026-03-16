Si tu gato elige tu almohada para dormir, te está diciendo que eres su familia: mezclar su olor con el de tu cara es un acto de pertenencia y afecto

Despertarse en mitad de la noche con un ronroneo a escasos centímetros de la cara, un mechón de pelo haciéndote cosquillas en la nariz o una pequeña pata apoyada sobre el párpado es una escena familiar para muchos dueños de gatos. Puede resultar tierno, aunque a veces también un poco incómodo cuando interrumpe el sueño. Sin embargo, lo que parece un simple capricho felino tiene más significado del que parece.

Detrás de esa costumbre hay una combinación de instinto, biología y vínculo emocional. Los expertos explican que los gatos siempre buscan calor y, durante la noche, la cabeza suele ser la única parte del cuerpo humano que queda fuera de las mantas, convirtiéndose en una fuente constante de temperatura. Para un gato, acurrucarse junto a la cara de su humano ofrece un microclima cálido y húmedo gracias a la respiración, ideal para conservar energía durante el descanso.

Este impulso térmico está detrás de buena parte de la preferencia por la almohada, aunque no es el único motivo. La zona cerca del cabecero de la cama es la más inmóvil del cuerpo humano, de modo que ofrece un lecho estable desde el que el gato puede vigilar puertas y accesos. En la naturaleza los felinos duermen en grupos colocándose de manera que puedan alertar ante peligros; en casa, situarse en esta zona cumple una función parecida, tal y como recoge 20 Minutes.

Gato dormido sobre una silla. Getty Images

Un beneficio mutuo

Además, el comportamiento tiene una fuerte componente social y química. Los gatos poseen glándulas sebáceas en la cabeza y la cara que utilizan para frotarse y “marcar” con su olor a sus compañeros. Al acurrucarse tan cerca de tu rostro, el gato mezcla su olor con el tuyo, un gesto muy común en su lenguaje social que refuerza la sensación de pertenencia y confianza dentro de su “familia”.

Dormir acurrucados no solo es bueno para el gato, sino que la vibración del ronroneo y la presencia del animal disminuyen la activación emocional en muchas personas, favoreciendo la calma y el sueño. Investigaciones en entornos domésticos muestran que la interacción con gatos puede reducir la excitación emocional y modular la actividad del sistema nervioso autónomo, con efectos medibles sobre el estrés y la percepción de bienestar.

En definitiva, si tu gato convierte tu almohada en su cama ideal para dormir, no lo hace por maldad ni por fastidiarte el sueño, sino que busca calor, tranquilidad y, sobre todo, reafirmar que tú eres parte de su camada. No obstante, si esta costumbre te incomoda los expertos recomiendan alternativas suaves como ofrecer una cama caliente propia para el gato, reforzar rutinas de juego antes de dormir para que el gato esté más cansado, o entrenar con refuerzos positivos para que acepte otro lugar para la noche.