Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Un premio detrás de otro: 'Una batalla tras otra' se impone a 'Los pecadores' en unos Oscar 2026 en los que 'Sirat' se va de vacío
Cultura
Cultura

Un premio detrás de otro: 'Una batalla tras otra' se impone a 'Los pecadores' en unos Oscar 2026 en los que 'Sirat' se va de vacío 

La película de Paul Thomas Anderson consigue seis galardones mientras Michael B. Jordan vence a Timothée Chalamet en Mejor actor. 

Uxía Prieto
Uxía Prieto
El equipo de 'Una batalla tras otra' celebrando el Oscar a Mejor película
El equipo de 'Una batalla tras otra' celebrando el Oscar a Mejor películaRobert Gauthier/Getty Images

Vivimos tiempos convulsos pero el cine sirve para unir, reivindicar y contar historias. Así arrancó la gala de los premios Oscar Conan O'Brien y eso han querido celebrar los premios de la Academia de Hollywood. Pero una de las películas nominadas ha celebrado más que otras. Una batalla tras otra ha sido la clara vencedora de la edición, llevándose seis galardones, entre ellos el Oscar a Mejor película. 

No fue el único premio gordo que se llevó la cinta ya que Paul Thomas Anderson también ganó los Oscar a Mejor dirección y Mejor guión adaptado. Una batalla tras otra también ha tenido el honor de llevarse el primer Oscar de la historia al Mejor casting. Los pecadores, que ha hecho historia como la cinta más nominada de la historia con 16 candidaturas solo ha podido llevarse cuatro. 

En una gala sin discursos memorables y con pocas sorpresas, el guión se ha ido cumpliendo prácticamente con cada premio. Los pronósticos de los últimos días acertaron y Michael B. Jordan ha terminado llevándose el Oscar por su papel en Los pecadores imponiéndose a Timothée Chalamet o Leonardo DiCaprio. Todavía más previsible era la victoria de Jessie Buckley en Mejor actriz por meterse en la piel de Agnes en Hamnet, que ha dominado toda la temporada de premios. 

Michael B. Jordan y Jessie Buckley
  Michael B. Jordan y Jessie BuckleyGetty Images

Mejor actor de reparto fue para Sean Penn, que no estuvo en la gala para recoger el galardón, que es su tercera estatuilla gracias a su interpretación en Una batalla tras otra. Un Oscar que tampoco fue una sorpresa, al igual que la estatuilla de Amy Madigan por Weapons

No ha podido ser para Sirāt, que ha perdido los dos Oscar a los que aspiraba. Valor sentimental se impuso a la cinta de Óliver Laxe en la categoría de Mejor película internacional mientras que F1 consiguió llevarse el premio al Mejor sonido. 

El 'No a la guerra' de Javier Bardem 

Si algo ha dejado en sus 30 años de carrera Javier Bardem es que no tiene miedo de reivindicar causas que le parecen justas y de defender los derechos humanos. El actor lo ha vuelto a hacer esta noche en la alfombra roja de los Oscar, luciendo un cartel en el que recuperaba el 'No a la guerra' que gritó en la gala de los Goya 2003. 

Javier Bardem, en la alfombra roja de los Oscar
  Javier Bardem, en la alfombra roja de los OscarGilbert Flores/Getty Images

"Esto me lo puse en el año 2003 por la guerra ilegal de Irak, y aquí estamos usándolo 23 años más tarde por esta guerra ilegal. La misma mentira. En 2003 eran las armas de destrucción masiva. Ahora es derrocar un régimen y no hacen más que radicalizarlo con esas acciones tan violentas y criminales de Netanyahu y de Trump", explicó a Movistar+.

Además, Bardem también lució un pin denunciando el genocidio en Gaza que ha condenado de manera incesante en los últimos años. Una vez subió al escenario, Bardem volvió a insistir. "No a la guerra y Palestina libre", defendió el actor antes de leer la lista de nominados a Mejor película internacional junto a Priyanka Chopra. 

El Oscar histórico de Autumn Durald Arkapaw

Autumn Durald Arkapaw, con su Oscar por 'Los pecadores'
  Autumn Durald Arkapaw, con su Oscar por 'Los pecadores'GTRES

Las tres mujeres del equipo de sonido de Sirat no pudieron seguir haciendo historia logrando el Oscar a Mejor sonido, pero sí se rompió un techo de cristal en la categoría de Mejor fotografía. Autumn Durald Arkapaw se ha convertido en la primera mujer en ganarlo en la historia de los premios por su trabajo en Los pecadores

"Le pido a todas las mujeres en la sala que se levanten, porque yo no habría llegado aquí sin vosotras. He sentido tanto amor de las mujeres durante toda esta campaña", pidió al recoger el premio emulando a Frances McDormand y llevándose el aplauso de todo el Teatro Dolby. 

Los homenajes de Rob Reiner, Diane Keaton y Robert Redford

Ni un ojo seco en el patio de butacas. El in memorian de este año en los Oscar ha sido más extenso y algo diferente a lo que suele ser habitual debido a la pérdida de algunos grandes iconos de Hollywood. Uno de ellos, el cineasta Rob Reiner, al que recordó sobre el escenario Billy Crystal, que repasó algunas de sus grandes obras, invitando a grandes actores de las películas del director, como Meg Ryan. 

Tampoco faltó el recuerdo a Diane Keaton, encabezado por Rachel McAdams, que compartió escena con la legendaria actriz en La joya de la familia. La última en subir al escenario fue Barbra Streisand que quiso hacer un homenaje a su amigo Robert Redford destacando su implicación y cantando The Way We Were

La pulla a Timothée Chalamet y el momento 'El diablo viste de Prada' 

No podía haber sido de otra forma y Conan O'Brien ha arrancando la gala haciendo referencia a la polémica que ha marcado la carrera por el Oscar en los últimos días: la de Timothée Chalamet y su comentario sobre la ópera y el ballet

"Hay mucha seguridad esta noche. Me dijeron que están preocupados por posibles ataques de las comunidades del ballet y la ópera", espetó el presentador ante las risas del auditorio y un primer plano de Chalamet y su pareja, Kylie Jenner. 

Este no fue el único momento de humor de la noche ya que Anna Wintour y Anne Hathaway dejaron otra escena para el recuerdo al subir a presentar los Oscar premios a Mejor vestuario y Mejor maquillaje y peluquería al más puro estilo El diablo viste de Prada

La editora quiso hacer un guiño claro a la película después en la lectura de nominados, llamando a Hathaway "Emily", el nombre con el que Miranda Priestley se refería a sus asistentas. "¿Te parece leer los nominados?", le dijo Hathaway a Wintour, que respondió con desinterés "gracias, Emily".

Una alfombra roja dominada por Chanel 

El debut de Matthieu Blazy al frente de Chanel ha sido un éxito para la crítica, para las ventas y ahora también para la alfombra roja. La firma ha tenido una enorme presencia en los Oscar y ha vestido a algunos de los grandes nombres de la noche como Teyana Taylor, Jessie Buckley o Nicole Kidman. 

Los diseños con plumas han sido protagonistas en el Teatro Dolby y uno de los más llamativos ha sido el de Demi Moore, que lució un diseño a medida de Gucci. Tampoco pasaron desapercibidos el Givenchy de Elle Fanning o los diseños de Louis Vuitton en malva y rojo diseñados para Chase Infiniti y Renate Reinsve. 

Uxía Prieto
Uxía Prieto
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora de LIFE en El HuffPost España, esa sección en la que intentamos contar el lado hedonista de la vida sin dejar de lado otras realidades.

  

Sobre qué temas escribo

Como redactora de LIFE, escribo sobre temas de cultura, moda, belleza o estilo de vida. También he abordado temas de medioambiente, feminismo o sociales, pero donde más cómoda me encuentro es explorando la relación de la moda con otras disciplinas culturales o su impacto social, y sobre todo lo que tenga que ver con el cuidado de la piel.

 

Siempre desde una perspectiva cercana, he tratado cuestiones como la estrategia del Museo del Prado para triunfar a través de sus redes sociales, explicado cómo Melania Trump utilizó su armario como arma política o desmentido bulos relacionados con la protección solar. Es probable que el 80% de los temas que he publicado se hayan escrito mientras sonaban Beyoncé, Oasis y Arctic Monkeys. Además, también me encargo de preparar el boletín de LIFE que enviamos cada sábado intentando resumir la actualidad de la semana.

 

Mi trayectoria

Nací en Vigo en 1992 y desde que tengo uso de razón siempre quise ser periodista. La única excepción fue la época en la que tuve fantasías con ser pintora, pero descarté rápido la idea cuando mis padres me anotaron a clases y me di cuenta de que no era lo mío. Estudié Periodismo en la Universidad de Santiago de Compostela (USC), donde me gradué en 2014 después de pasar un año en Roma que me hizo apreciar todavía más la cultura italiana. Dejé Galicia para mudarme a Madrid en 2015 y cursar el Máster de Periodismo Cultural en la Universidad San Pablo Ceu. Aprendí en Radio Galega y en Pentación Espectáculos, donde descubrí lo que hay detrás de producciones de teatro y de grandes eventos como el Festival de Mérida. Colaboré puntualmente con Guía Repsol o la revista L'Officiel y llegué a El HuffPost en 2016, donde empecé compaginando mi trabajo como redactora de Branded Content con temas para la sección de tendencias, que terminó convirtiéndose en LIFE, donde actualmente soy una de las redactoras. Fui finalista en los Premios Ecovidrio de 2017.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

EL HUFFPOST PARA instituto PULEVA de nutrición
Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos