Un premio detrás de otro: 'Una batalla tras otra' se impone a 'Los pecadores' en unos Oscar 2026 en los que 'Sirat' se va de vacío 

Vivimos tiempos convulsos pero el cine sirve para unir, reivindicar y contar historias. Así arrancó la gala de los premios Oscar Conan O'Brien y eso han querido celebrar los premios de la Academia de Hollywood. Pero una de las películas nominadas ha celebrado más que otras. Una batalla tras otra ha sido la clara vencedora de la edición, llevándose seis galardones, entre ellos el Oscar a Mejor película.

No fue el único premio gordo que se llevó la cinta ya que Paul Thomas Anderson también ganó los Oscar a Mejor dirección y Mejor guión adaptado. Una batalla tras otra también ha tenido el honor de llevarse el primer Oscar de la historia al Mejor casting. Los pecadores, que ha hecho historia como la cinta más nominada de la historia con 16 candidaturas solo ha podido llevarse cuatro.

En una gala sin discursos memorables y con pocas sorpresas, el guión se ha ido cumpliendo prácticamente con cada premio. Los pronósticos de los últimos días acertaron y Michael B. Jordan ha terminado llevándose el Oscar por su papel en Los pecadores imponiéndose a Timothée Chalamet o Leonardo DiCaprio. Todavía más previsible era la victoria de Jessie Buckley en Mejor actriz por meterse en la piel de Agnes en Hamnet, que ha dominado toda la temporada de premios.

Michael B. Jordan y Jessie Buckley Getty Images

Mejor actor de reparto fue para Sean Penn, que no estuvo en la gala para recoger el galardón, que es su tercera estatuilla gracias a su interpretación en Una batalla tras otra. Un Oscar que tampoco fue una sorpresa, al igual que la estatuilla de Amy Madigan por Weapons.

No ha podido ser para Sirāt, que ha perdido los dos Oscar a los que aspiraba. Valor sentimental se impuso a la cinta de Óliver Laxe en la categoría de Mejor película internacional mientras que F1 consiguió llevarse el premio al Mejor sonido.

El 'No a la guerra' de Javier Bardem

Si algo ha dejado en sus 30 años de carrera Javier Bardem es que no tiene miedo de reivindicar causas que le parecen justas y de defender los derechos humanos. El actor lo ha vuelto a hacer esta noche en la alfombra roja de los Oscar, luciendo un cartel en el que recuperaba el 'No a la guerra' que gritó en la gala de los Goya 2003.

Javier Bardem, en la alfombra roja de los Oscar Gilbert Flores/Getty Images

"Esto me lo puse en el año 2003 por la guerra ilegal de Irak, y aquí estamos usándolo 23 años más tarde por esta guerra ilegal. La misma mentira. En 2003 eran las armas de destrucción masiva. Ahora es derrocar un régimen y no hacen más que radicalizarlo con esas acciones tan violentas y criminales de Netanyahu y de Trump", explicó a Movistar+.

Además, Bardem también lució un pin denunciando el genocidio en Gaza que ha condenado de manera incesante en los últimos años. Una vez subió al escenario, Bardem volvió a insistir. "No a la guerra y Palestina libre", defendió el actor antes de leer la lista de nominados a Mejor película internacional junto a Priyanka Chopra.

El Oscar histórico de Autumn Durald Arkapaw

Autumn Durald Arkapaw, con su Oscar por 'Los pecadores' GTRES

Las tres mujeres del equipo de sonido de Sirat no pudieron seguir haciendo historia logrando el Oscar a Mejor sonido, pero sí se rompió un techo de cristal en la categoría de Mejor fotografía. Autumn Durald Arkapaw se ha convertido en la primera mujer en ganarlo en la historia de los premios por su trabajo en Los pecadores.

"Le pido a todas las mujeres en la sala que se levanten, porque yo no habría llegado aquí sin vosotras. He sentido tanto amor de las mujeres durante toda esta campaña", pidió al recoger el premio emulando a Frances McDormand y llevándose el aplauso de todo el Teatro Dolby.

Los homenajes de Rob Reiner, Diane Keaton y Robert Redford

Ni un ojo seco en el patio de butacas. El in memorian de este año en los Oscar ha sido más extenso y algo diferente a lo que suele ser habitual debido a la pérdida de algunos grandes iconos de Hollywood. Uno de ellos, el cineasta Rob Reiner, al que recordó sobre el escenario Billy Crystal, que repasó algunas de sus grandes obras, invitando a grandes actores de las películas del director, como Meg Ryan.

Tampoco faltó el recuerdo a Diane Keaton, encabezado por Rachel McAdams, que compartió escena con la legendaria actriz en La joya de la familia. La última en subir al escenario fue Barbra Streisand que quiso hacer un homenaje a su amigo Robert Redford destacando su implicación y cantando The Way We Were.

La pulla a Timothée Chalamet y el momento 'El diablo viste de Prada'

No podía haber sido de otra forma y Conan O'Brien ha arrancando la gala haciendo referencia a la polémica que ha marcado la carrera por el Oscar en los últimos días: la de Timothée Chalamet y su comentario sobre la ópera y el ballet.

"Hay mucha seguridad esta noche. Me dijeron que están preocupados por posibles ataques de las comunidades del ballet y la ópera", espetó el presentador ante las risas del auditorio y un primer plano de Chalamet y su pareja, Kylie Jenner.

Este no fue el único momento de humor de la noche ya que Anna Wintour y Anne Hathaway dejaron otra escena para el recuerdo al subir a presentar los Oscar premios a Mejor vestuario y Mejor maquillaje y peluquería al más puro estilo El diablo viste de Prada.

La editora quiso hacer un guiño claro a la película después en la lectura de nominados, llamando a Hathaway "Emily", el nombre con el que Miranda Priestley se refería a sus asistentas. "¿Te parece leer los nominados?", le dijo Hathaway a Wintour, que respondió con desinterés "gracias, Emily".

Una alfombra roja dominada por Chanel

El debut de Matthieu Blazy al frente de Chanel ha sido un éxito para la crítica, para las ventas y ahora también para la alfombra roja. La firma ha tenido una enorme presencia en los Oscar y ha vestido a algunos de los grandes nombres de la noche como Teyana Taylor, Jessie Buckley o Nicole Kidman.

Los diseños con plumas han sido protagonistas en el Teatro Dolby y uno de los más llamativos ha sido el de Demi Moore, que lució un diseño a medida de Gucci. Tampoco pasaron desapercibidos el Givenchy de Elle Fanning o los diseños de Louis Vuitton en malva y rojo diseñados para Chase Infiniti y Renate Reinsve.