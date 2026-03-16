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La reacción de Teyana Taylor al quedarse sin Oscar a Mejor Actriz de Reparto y otros momentazos de la reina de la gala
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La reacción de Teyana Taylor al quedarse sin Oscar a Mejor Actriz de Reparto y otros momentazos de la reina de la gala

No ganó el premio, pero ha sido la más entusiasta. Sin duda ha nacido una estrella. Ya lo era, sí, pero ahora es mucho más famosa.

Guillermo Álvarez Corrales
Guillermo Álvarez Corrales
Teyana Taylor, muy emocionada en los premios Oscar 2026
Teyana Taylor, muy emocionada en los premios Oscar 2026Penske Media via Getty Images

Teyana Taylor es sin duda una estrella, y una además muy divertida. Al margen de su brillante trabajo en Una batalla tras otra, que le dio una nominación a los Oscar y numerosas alegrías más, la actriz y cantante ha sido la gran revelación de la temporada de premios por su frescura, su carácter y sus impresionantes looks.

Y si Teyana no defraudó durante los últimos meses ni a nivel estilístico, ni ofreciendo momentazos, era evidente que tampoco iba a hacerlo en la ceremonia de entrega de los premios Oscar, donde empezó fuerte ya desde la alfombra roja. Teyana es mucha Teyana.

Quizá se llevó una decepción al no alzarse con el Oscar a Mejor Actriz de Reparto, pero si es así lo disimuló muy bien, porque cuando sonó el nombre de Amy Madigan, Taylor se puso en pie, subió los brazos y lo celebró como si el Oscar fuera suyo. Teyana es icónica.

Pero no se quedó ahí la cosa. La artista parecía estar viviendo la mejor noche de su vida, o al menos una de las más memorables. Que salía el reparto de La boda de mi mejor amiga, pues ella muerta de risa. Que ganaba premios su película, pues ella feliz.

Pero es que si los que ganaban eran de cintas rivales, ella estaba igualmente encantada y se ponía a aplaudir de pie. Además, se marcó un baile con Wunmi Mosaku, de Los pecadores, y cuando les repartieron unas bombillas para bailar Golden, ella lo vivió como nadie. A su lado estaba Leonardo DiCaprio, que no disfrutó de la ceremonia con tanto entusiasmo.

Cuando Michael B. Jordan se hizo con el Oscar a Mejor Actor, y por tanto no fue para DiCaprio, su compañero de reparto, Teyana lo sentiría por él, pero estaba igualmente emocionada. Se pasó la gala contenta, celebrando cada premio y disfrutando de una noche que fue única para ella.

Y claro, ya la apoteosis llegó al final cuando Una batalla tras otra logró el Oscar a Mejor Película. Agarró al director, Paul Thomas Anderson, completamente emocionada. Subió al escenario con él, se abalanzó a Nicole Kidman, que entregaba el premio junto a Ewan McGregor, cogió la estatuilla dorada y ya no hubo quien se lo quitara

Teyana Taylor no ganó el Oscar a Mejor Actriz de Reparto, pero ha sido la reina de la gala y de la temporada y es evidente que la ha disfrutado como nadie.

Guillermo Álvarez Corrales
Guillermo Álvarez Corrales
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Soy redactor de LIFE en El HuffPost España, esa sección siempre necesaria en la que mostramos otro lado de la vida más amable y los temas que quizás no lo son tanto, pero que deben estar en la agenda.

 

Sobre qué temas escribo

Me encargo de contarte todo sobre los royals, un mundo apasionante en el que hay mucho que explicar, descubrir y analizar. También sobre celebrities, viajes, gastronomía y temas de sociedad. No puedo olvidar mi pasión por la cultura en general y por los libros en particular. Por eso realizo de forma habitual entrevistas a autores, algunos de ellos muy conocidos y mediáticos y otros que no lo son tanto pero que también tienen mucho que contar y que ofrecer. Por supuesto no olvido las redes sociales. Siempre estoy pendiente sobre todo de los stories de Instagram para acercar el contenido del Huff. Y de vez en cuando me pongo delante de la cámara para hablar sobre qué está pasando en el mundo royal, porque ahí siempre ocurre algo que merece la pena contar.

 

Mi trayectoria

Nací en León, me crie en Oviedo y me trasladé a Madrid para estudiar periodismo. Desde niño tuve claro que lo mío era contar historias, que mi vocación y mi pasión era y es el periodismo. Formé parte del periódico de mi colegio, y a los 12 años escribí un pequeño libro que nunca ha visto la luz, así como otras historias detectivescas y cómicas, y tuve claro que nada me gustaba más que formar parte algún día de una redacción, así que cursé periodismo en la Universidad Carlos III de Madrid. En segundo de carrera debuté en el mundo profesional con unas prácticas en las que aprendí cómo funcionan los medios locales y una radio. Continué en ABC.es, Cuatro y CNN+, Europa Press y después llegó NOXVO, donde me contrataron para llevar desde su nacimiento un medio digital lifestyle llamado Bekia.

 

Durante mis 14 años en Bekia, me encargué de coordinar la web, escribir sobre realeza, hacer entrevistas a personas relevantes tanto nacionales como internacionales, algunas de ellas realizadas en Cuba, París, Berlín o Venecia, redactar temas de viajes y gastronomía y ponerme delante de la cámara no solo para las citadas entrevistas, sino para grabar vídeos sobre realeza en el programa Royals, con el que cosechamos un gran éxito en Youtube. Esa etapa finalizó en agosto de 2025, cuando me incorporé con muchas ganas e ilusión a la sección de LIFE del Huff Post, donde no solo he podido seguir realizando labores similares, sino que me ha permitido conocer otros ámbitos y crecer profesionalmente. Por cierto, coescribí una obra de teatro y no pierdo la esperanza de ponerme de una vez con la novela a la que tantas vueltas sigo dando.

 

 

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