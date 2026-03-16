La reacción de Teyana Taylor al quedarse sin Oscar a Mejor Actriz de Reparto y otros momentazos de la reina de la gala

Teyana Taylor es sin duda una estrella, y una además muy divertida. Al margen de su brillante trabajo en Una batalla tras otra, que le dio una nominación a los Oscar y numerosas alegrías más, la actriz y cantante ha sido la gran revelación de la temporada de premios por su frescura, su carácter y sus impresionantes looks.

Y si Teyana no defraudó durante los últimos meses ni a nivel estilístico, ni ofreciendo momentazos, era evidente que tampoco iba a hacerlo en la ceremonia de entrega de los premios Oscar, donde empezó fuerte ya desde la alfombra roja. Teyana es mucha Teyana.

Quizá se llevó una decepción al no alzarse con el Oscar a Mejor Actriz de Reparto, pero si es así lo disimuló muy bien, porque cuando sonó el nombre de Amy Madigan, Taylor se puso en pie, subió los brazos y lo celebró como si el Oscar fuera suyo. Teyana es icónica.

Pero no se quedó ahí la cosa. La artista parecía estar viviendo la mejor noche de su vida, o al menos una de las más memorables. Que salía el reparto de La boda de mi mejor amiga, pues ella muerta de risa. Que ganaba premios su película, pues ella feliz.

Pero es que si los que ganaban eran de cintas rivales, ella estaba igualmente encantada y se ponía a aplaudir de pie. Además, se marcó un baile con Wunmi Mosaku, de Los pecadores, y cuando les repartieron unas bombillas para bailar Golden, ella lo vivió como nadie. A su lado estaba Leonardo DiCaprio, que no disfrutó de la ceremonia con tanto entusiasmo.

Cuando Michael B. Jordan se hizo con el Oscar a Mejor Actor, y por tanto no fue para DiCaprio, su compañero de reparto, Teyana lo sentiría por él, pero estaba igualmente emocionada. Se pasó la gala contenta, celebrando cada premio y disfrutando de una noche que fue única para ella.

Y claro, ya la apoteosis llegó al final cuando Una batalla tras otra logró el Oscar a Mejor Película. Agarró al director, Paul Thomas Anderson, completamente emocionada. Subió al escenario con él, se abalanzó a Nicole Kidman, que entregaba el premio junto a Ewan McGregor, cogió la estatuilla dorada y ya no hubo quien se lo quitara.

Teyana Taylor no ganó el Oscar a Mejor Actriz de Reparto, pero ha sido la reina de la gala y de la temporada y es evidente que la ha disfrutado como nadie.