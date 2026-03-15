Antón Losada ve el comentadísimo tuit de Ayuso sobre las próximas elecciones generales y reacciona como pocos

El politólogo Antón Losada, Doctor en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela, ha visto el polémico tuit que ha publicado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, este sábado y ha contestado como muy pocos lo han hecho.

La dirigente madrileña compartió un vídeo del medio El Debate con el que insinúa que el DNI digital, que desde el pasado mes de septiembre se ha podido usar como medio de verificación de identidad para ejercer el derecho a voto, podría causar dudas en las próximas elecciones generales.

Todavía no hay ni una fecha estimada para los próximos comicios generales, pero, en plena jornada de reflexión, Ayuso ha acusado, sin nombrarlo, al Gobierno, de permitir este medio para sacar rédito electoral.

"Cada vez hay motivos para pedir plena seguridad en el voto de las próximas Elecciones Generales", aseguró este sábado la presidenta de la Comunidad de Madrid en la red social X.

Ayuso no mencionó a Pedro Sánchez, pero sí dijo que "el que promueve manifestaciones, a todas luces ilegales, en jornada de reflexión; ató el Constitucional urgentemente; nacionaliza masivamente; con denuncias de pucherazos en el voto por correo en varias provincias; llegó con urnas de cartón a dirigir su partido; con pactos tramposos para llegar al Gobierno, ahora pretende esto".

Obviamente, este mensaje ha causado un revuelo instantáneo en redes sociales en las últimas horas. Cientos de usuarios no han dudado en destacar lo mismo, que por mucho que ella vea algún tipo de 'trampa', el DNI digital funciona de forma similar y convive con el DNI físico.

Una vez vamos a la mesa electoral, serán los componentes los que revisen nuestro DNI digital, en el caso de querer usarlo, y una vez comprueben nuestro nombre y datos, revisan en el censo electoral si podemos votar en esa mesa. Por lo que se hace muy difícil hacerse pasar por alguien por mucho que lo quieran dar a entender.

Al ver el mensaje, Antón Losada no ha dudado ni un segundo en reaccionar al tuit, y de qué forma. "Dejadla. No sabe que hay un censo y hay que estar inscrito y si votas una vez ya no puedes dos", ha señalado en la primera parte de su réplica.

"O no ha votado en su puta vida, o está aún en Nueva York, en lo de Sara Baras", ha ironizado el politólogo, en un tuit que suma más de 3.000 me gusta en algo más de 15 horas.