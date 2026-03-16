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Andrea, joven, viaja al pueblo real de esta mítica serie de televisión de España: "Seguro que conocéis a la familia que vivía en esta casa"
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Andrea, joven, viaja al pueblo real de esta mítica serie de televisión de España: "Seguro que conocéis a la familia que vivía en esta casa"

El vídeo de TikTok ha despertado la nostalgia de miles de usuarios que reconocen al instante uno de los escenarios más recordados de la televisión.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
Cuéntame cómo pasó.
Cuéntame cómo pasó.Manuel Fiestas Moreno

Las redes sociales tienen una habilidad especial para rescatar recuerdos de la televisión que parecían olvidados. Y eso es exactamente lo que ha conseguido Andrea, una joven creadora de contenido que ha compartido en TikTok su visita a un lugar muy especial para los fans de las series españolas.

En el vídeo, la joven aparece caminando por un pequeño pueblo cuando se detiene frente a una casa muy reconocible para quienes crecieron viendo una de las ficciones más populares de la televisión en España.

"Seguro que conocéis a la familia que vivía en esta casa", dice en el vídeo mientras enfoca el edificio.

La frase es suficiente para que muchos usuarios identifiquen rápidamente el lugar.

Un viaje directo a la nostalgia televisiva

El clip ha llamado la atención porque muestra uno de los escenarios reales donde se rodó una conocida serie española, algo que muchos espectadores no sabían que se podía visitar.

Durante el vídeo, Andrea recorre la zona y enseña distintos rincones del lugar, recordando escenas y momentos que los fans de la serie reconocen al instante.

La reacción de los usuarios no se ha hecho esperar. En los comentarios, muchos aseguran que el vídeo les ha transportado directamente a su infancia o adolescencia. Otros incluso confiesan que no sabían que el escenario existía en la vida real.

Los lugares de series que se convierten en destino

Cada vez es más habitual que los escenarios de series y películas se conviertan en pequeñas atracciones turísticas.

En España ocurre con varios lugares ligados a la televisión: pueblos, calles o edificios que terminaron formando parte de la memoria colectiva gracias a series que marcaron época.

Las redes sociales han multiplicado este fenómeno. Plataformas como TikTok permiten que usuarios como Andrea descubran o redescubran estos lugares y los compartan con miles de personas.

Un vídeo que conecta con varias generaciones

El éxito del vídeo también tiene que ver con el factor nostalgia. Las series españolas de principios de los 2000 marcaron a toda una generación que hoy sigue recordando personajes, casas y escenarios.

Por eso, cuando alguien enseña uno de esos lugares en la vida real, el efecto suele ser inmediato. En este caso, el vídeo de Andrea se ha llenado de comentarios de usuarios que reconocen la casa al instante y recuerdan la historia de la familia ficticia que vivía allí.

Un pequeño viaje que, para muchos, ha terminado convirtiéndose en un paseo directo a uno de los recuerdos televisivos más queridos de su infancia.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

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