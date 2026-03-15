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Renate Reinsve, Rose Byrne y Chase Infiniti

Todos los 'looks' de la alfombra roja de los premios Oscar 2026

Las estrellas deslumbran en el Teatro Dolby de Los Ángeles. 

Uxía Prieto
Uxía Prieto
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  Rose ByrneLa actriz, nominada por 'Si pudiera, te daría una patada', ha elegido un vestido negro palabra de honor con espectaculares bordados de flores de Jonathan Anderson para Dior.KevinMazur/Getty Images
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  Renate ReinsveLa protagonista de 'Valor sentimental', con un atrevido diseño rojo de Louis Vuitton con una pronunciadísima abertura lateral.WireImage
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  Chase InfinitiLa revelación de 'Una batalla tras otra' ha elegido un vestido malva con una falda con una cascada de volantes de Louis Vuitton para el que han hecho falta más de 700 horas de trabajo.WireImage
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  Felicity JonesLa actriz ha apostado por un delicado vestido color mantequilla con varias capas de tul y detalles de pedrería.KevinMazur/Getty Images
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  Arón PiperEl actor español ha pisado la alfombra de los Oscar con un esmoquin bicolor.WireImage/ Getty Images
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  Barbie FerreiraLa que fuera protagonista de 'Euphoria' ha sorprendido con un diseño azul eléctrico de escote cuadrado, corpiño y lazada en la parte trasera.Getty Images
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  Li Jun LiUna de las protagonistas de 'Los pecadores', con un diseño rojo con escote asimétrico y falda de abertura lateral.KevinMazur/Getty Images
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  Manu RíosEl actor español se ha desmarcado del traje tradicional con este pantalón acampañado y una camisa de rayas en tonos grises con corbata a juego. WireImage/ Getty Images
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  Jayme LawsonUna de las estrellas de 'Los pecadores', con un precioso vestido azul eléctrico salpicado por plumas. KevinMazur/Getty Images
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  Saja KilaniLa protagonista de 'La voz de Hind' lució un vaporoso vestido negro sobre el que puso un pin con una paloma de la paz con un mensaje a favor del alto el fuego en Gaza.GTRES
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  Alicia SilverstoneUna de las más madrugadoras, con un vestido bicolor de escote corazón y guantes largos.GTRES
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  Hudson WilliamsEl protagonista de Heated Rivalry ha apostado por un traje de pantalón acampanado de Balenciaga.WireImage/ Getty Images
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  Arden ChoLa actriz lo ha dado todo con un palabra de honor con transparencias y una capa verde con bordados de Miss Sohee.Getty Images
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  ShaboozeyEl artista ha elegido un traje con fajín, zapatos bicolor y una cadena de perlas. GTRES
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  Amelia DimoldenbergLa presentadora ha elegido un vestido negro palabra de honor con una lazada posterior.GTRES
Uxía Prieto
Uxía Prieto
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Soy redactora de LIFE en El HuffPost España, esa sección en la que intentamos contar el lado hedonista de la vida sin dejar de lado otras realidades.

  

Sobre qué temas escribo

Como redactora de LIFE, escribo sobre temas de cultura, moda, belleza o estilo de vida. También he abordado temas de medioambiente, feminismo o sociales, pero donde más cómoda me encuentro es explorando la relación de la moda con otras disciplinas culturales o su impacto social, y sobre todo lo que tenga que ver con el cuidado de la piel.

 

Siempre desde una perspectiva cercana, he tratado cuestiones como la estrategia del Museo del Prado para triunfar a través de sus redes sociales, explicado cómo Melania Trump utilizó su armario como arma política o desmentido bulos relacionados con la protección solar. Es probable que el 80% de los temas que he publicado se hayan escrito mientras sonaban Beyoncé, Oasis y Arctic Monkeys. Además, también me encargo de preparar el boletín de LIFE que enviamos cada sábado intentando resumir la actualidad de la semana.

 

Mi trayectoria

Nací en Vigo en 1992 y desde que tengo uso de razón siempre quise ser periodista. La única excepción fue la época en la que tuve fantasías con ser pintora, pero descarté rápido la idea cuando mis padres me anotaron a clases y me di cuenta de que no era lo mío. Estudié Periodismo en la Universidad de Santiago de Compostela (USC), donde me gradué en 2014 después de pasar un año en Roma que me hizo apreciar todavía más la cultura italiana. Dejé Galicia para mudarme a Madrid en 2015 y cursar el Máster de Periodismo Cultural en la Universidad San Pablo Ceu. Aprendí en Radio Galega y en Pentación Espectáculos, donde descubrí lo que hay detrás de producciones de teatro y de grandes eventos como el Festival de Mérida. Colaboré puntualmente con Guía Repsol o la revista L'Officiel y llegué a El HuffPost en 2016, donde empecé compaginando mi trabajo como redactora de Branded Content con temas para la sección de tendencias, que terminó convirtiéndose en LIFE, donde actualmente soy una de las redactoras. Fui finalista en los Premios Ecovidrio de 2017.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

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