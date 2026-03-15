Un periodista de EEUU ve estos 44 segundos de Pedro Sánchez: lo que dice él va a formar una buena en España

Pedro Sánchez, este viernes, en el cierre de campaña del PSOE de Castilla y León.

El periodista estadounidense Dave Keating, corresponsal en Bruselas y autor del libro The Owned Continent, ha sido uno de los últimos en reaccionar a las palabras que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dejó el pasado viernes en el cierre de campaña del PSOE en Castilla y León.

El líder del Ejecutivo español, que ha sido protagonista en el extranjero por su postura contraria a la Administración Trump e Israel con la escalada del conflicto en Irán, sigue generando titulares en la prensa internacional.

Su 'No a la guerra' y el rechazo a que Estados Unidos pueda utilizar sus dos bases militares en España, de Rota y Morón, para continuar con sus ataques en Irán, ha sido motivo de análisis por parte del todo mundo.

Pero este mismo domingo, el periodista estadounidense ha recuperado 44 segundos que protagonizó Sánchez el pasado viernes que se han hecho virales en Turquía, pero también en otros países.

"Por supuesto, que vamos a poner todos los recursos del Estado al servicio de la gente, para protegerles de una guerra, la de Irán, que no avala el Gobierno de España. Le digo a la derecha y a la ultraderecha, que no pueden estar apoyando a quien incendia el mundo y luego quejarse del humo que provoca ese incendio", defendió

Sánchez aseguró que "no se puede sorber y soplar al mismo tiempo" y que "la medida que más vidas salva y menos dolorosa tenemos es que digan 'No a la guerra', para que esta guerra acabe cuanto antes".

Estas palabras han corrido como la pólvora en redes sociales en las últimas horas, con muchas reacciones. "Esto es liderazgo. Principios inquebrantables. ¡Viva España!", dijo uno de los usuarios.

Uno de ellos ha sido el periodista Dave Keating que, al igual que el resto, no ha dudado en poner en valor estas palabras frente a las de otros dirigentes europeos, como la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, o el canciller alemán, Friedrich Merz.

"Un mensaje para la presidenta Von der Leyen y el canciller 🇩🇪 Merz: 'No se puede apoyar a quienes incendian el mundo y luego culpar al humo causado por el fuego", ha señalado en la primera parte del tuit.

"En una época en la que la mayoría de los líderes europeos son tan pusilánimes, Pedro Sánchez realmente destaca", ha sentenciado, en un mensaje que supera los 11.000 me gusta en algo más de 12 horas.