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Una española relata el día que le tocó ser jurado popular con 21 años y lo que muchos no saben que suele pasar allí
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Una española relata el día que le tocó ser jurado popular con 21 años y lo que muchos no saben que suele pasar allí

"No tenía una mentalidad madura y adulta".

Juan De Codina
Juan De Codina
Paula Baena relata el día que fue jurado popular.
Paula Baena relata el día que fue jurado popular.TikTok: @paula.baena / Getty Images / Fotomontaje: HuffPost

La popular creadora de contenido Paula Baena, que cuenta con más de 300.000 seguidores en redes sociales (@paula.baena) ha relatado cómo es ser jurado popular y todo lo que se vive desde dentro, revelando además lo mucho que le afectó al tener tan solo 21 años y ser la más pequeña del grupo. 

"No tenía una mentalidad madura y adulta, en casa de mis padres llega una carta certificada y veo que me había tocado completamente al azar ser jurado popular de un homicidio", ha relatado al principio del vídeo. Comprobó que era algo completamente obligatorio, y el único justificante para no participar era médico.

Además, ha revelado que en el trabajo tienen que permitírtelo al 100% y era completamente pagado, sin necesidad de pedir libranzas o vacaciones. El primer día fue un sorteo en el que elegían a un número concreto de los asistentes, ya que no todos iban a ser elegidos.

"Entró el acusado y me dio muy mal rollo, tenía pánico de que esta persona se quedase con mi cara. Era un tipo que mató a otro por la calle totalmente al azar; estaba borracho y un señor que iba a trabajar por la mañana, acabó con su vida. Me da una pena terrible", ha contado.

Cinco días de asistencia

También ha recordado lo mucho que sufrió al ver a la familia de la víctima. Al jurado popular le enseñan todas las pruebas, algo que muchos no logran soportar. De hecho, para Paula fue "muy desagradable". El juicio duró cinco días y al final llegó el día de la liberación, y lo ha descrito como una "película".

De ese día avisan que hay que llevar una maleta, ya que los van a incomunicar y, en el caso de pasar una serie de horas dentro, se tendrán que quedar a dormir allí. "Juro que soy una persona responsable, pero fui al juzgado ese día y no me llevé la maleta", ha lamentado, aunque su madre pudo llevarle una pequeña maleta.

A la hora de elegir quién va a leer la redacción con la conclusión final, le tocó, por sorteo, a la propia Paula, que se puso a llorar de los nervios y un hombre decidió sustituirla. Además, también ha informado de que le pagaron unos 50-70 euros cada día, un dinero que para ella en aquel momento era oro.

Juan De Codina
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Soy redactor de virales en HuffPost España y trato de que estés al día de las historias que generan debate en la calle.

 

Sobre qué temas escribo

 

Escribo sobre temas que rodean la vida pública: política, cine, creadores de contenido o el día a día de la gente de la calle, pero al estilo Huff, contando historias que quizá no sabías que te interesaría leer.

Cuando las compañías cinematográficas de Marvel y DC entran en juego, ahí me tendrás el primero para contarte qué ha pasado con tus héroes y villanos favoritos.

 

Mi trayectoria

 

Me formé en Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid con el sueño de ser periodista deportivo y, como siempre he dicho, nací en el Diario AS y empecé a criarme en el HuffPost España desde octubre de 2023. Durante mi etapa universitaria participé en múltiples programas de radio y dirigí hasta graduarme Deporte de las Seis.

 

 

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