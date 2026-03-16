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Va a alquilar un piso en Madrid y el lío que le hace la inmobiliaria está a la orden del día
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Va a alquilar un piso en Madrid y el lío que le hace la inmobiliaria está a la orden del día

Un debate que lleva sobre la mesa mucho tiempo.

Juan De Codina
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Marco de Haro habla sobre lo que le hizo una inmobiliaria.
Marco de Haro habla sobre lo que le hizo una inmobiliaria.Getty Images / TikToK. @marcodharo / Fotomontaje: HuffPost

El creador de contenido Marco de Haro (@marcodharo) vive en Madrid y ha relatado el infierno que supone alquilar un piso en Madrid, aunque estas situaciones se viven en muchísimas zonas de España, convirtiendo la vivienda en un gran drama. Es un debate que sigue sobre la mesa y que señala con el dedo a las inmobiliarias, de las que ya está muy cansado.

"Estoy intentando alquilar un piso, uno normal, el cual ya está, por supuestísimo, por encima del precio que debe tener y el cual estoy dispuesto a pagar porque me mudo con una amiga", ha comentado al principio del vídeo, antes de entrar directamente en el núcleo de la cuestión.

Todo marchaba perfectamente: "Primero nos dicen que hay que pagar un mes de fianza y los gastos de gestión de la inmobiliaria. Bueno, venga, hacemos todos los trámites, hablo 400 veces con la agencia, una vez que decimos que todo bien, lo formalizamos... y me mandan un correo".

El correo que lo cambió todo

Le llegó un correo electrónico de la agencia inmobiliaria en la que les pedían pagar por adelantado 1.125 euros de "arras penitenciarias". Incluso recuerda que durante la visita le contaron que había un servicio de limpieza por 930 euros, que obviamente rechazaron.

Y el lío llega cuando luego le mencionan que los gastos de gestión de la inmobiliaria, aparte de las arras, se utilizan para la limpieza y otros asuntos. "Cuando yo de primeras he dicho que no quiero ningún tipo de limpieza... Y aparte de eso me dicen que en vez de pagar un mes de fianza, debo pagar dos meses, ¿estamos locos?", ha contado.

"Que me voy a mudar a un piso de mierda y tengo que pagar por adelantado 4.000 pavos", ha concluido.

Quién paga los gastos de gestión

Desde que entrara en vigor la Ley 12/2023 de Vivienda, los gastos de gestión de inmobiliaria y la formalización del contrato corresponden al arrendador, es decir, al propietario, no al inquilino.

En el caso de alquileres por temporada por motivo de estudios o trabajo, se aplica el Código Civil y suele pagarlo el inquilino. En caso de venta, la paga la hace normalmente el vendedor.

Juan De Codina
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Soy redactor de virales en HuffPost España y trato de que estés al día de las historias que generan debate en la calle.

 

Sobre qué temas escribo

 

Escribo sobre temas que rodean la vida pública: política, cine, creadores de contenido o el día a día de la gente de la calle, pero al estilo Huff, contando historias que quizá no sabías que te interesaría leer.

Cuando las compañías cinematográficas de Marvel y DC entran en juego, ahí me tendrás el primero para contarte qué ha pasado con tus héroes y villanos favoritos.

 

Mi trayectoria

 

Me formé en Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid con el sueño de ser periodista deportivo y, como siempre he dicho, nací en el Diario AS y empecé a criarme en el HuffPost España desde octubre de 2023. Durante mi etapa universitaria participé en múltiples programas de radio y dirigí hasta graduarme Deporte de las Seis.

 

 

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