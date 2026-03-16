Va a alquilar un piso en Madrid y el lío que le hace la inmobiliaria está a la orden del día

El creador de contenido Marco de Haro (@marcodharo) vive en Madrid y ha relatado el infierno que supone alquilar un piso en Madrid, aunque estas situaciones se viven en muchísimas zonas de España, convirtiendo la vivienda en un gran drama. Es un debate que sigue sobre la mesa y que señala con el dedo a las inmobiliarias, de las que ya está muy cansado.

"Estoy intentando alquilar un piso, uno normal, el cual ya está, por supuestísimo, por encima del precio que debe tener y el cual estoy dispuesto a pagar porque me mudo con una amiga", ha comentado al principio del vídeo, antes de entrar directamente en el núcleo de la cuestión.

Todo marchaba perfectamente: "Primero nos dicen que hay que pagar un mes de fianza y los gastos de gestión de la inmobiliaria. Bueno, venga, hacemos todos los trámites, hablo 400 veces con la agencia, una vez que decimos que todo bien, lo formalizamos... y me mandan un correo".

El correo que lo cambió todo

Le llegó un correo electrónico de la agencia inmobiliaria en la que les pedían pagar por adelantado 1.125 euros de "arras penitenciarias". Incluso recuerda que durante la visita le contaron que había un servicio de limpieza por 930 euros, que obviamente rechazaron.

Y el lío llega cuando luego le mencionan que los gastos de gestión de la inmobiliaria, aparte de las arras, se utilizan para la limpieza y otros asuntos. "Cuando yo de primeras he dicho que no quiero ningún tipo de limpieza... Y aparte de eso me dicen que en vez de pagar un mes de fianza, debo pagar dos meses, ¿estamos locos?", ha contado.

"Que me voy a mudar a un piso de mierda y tengo que pagar por adelantado 4.000 pavos", ha concluido.

Quién paga los gastos de gestión

Desde que entrara en vigor la Ley 12/2023 de Vivienda, los gastos de gestión de inmobiliaria y la formalización del contrato corresponden al arrendador, es decir, al propietario, no al inquilino.

En el caso de alquileres por temporada por motivo de estudios o trabajo, se aplica el Código Civil y suele pagarlo el inquilino. En caso de venta, la paga la hace normalmente el vendedor.