Desactivar la energía fantasma y otros trucos para los estudiantes para ahorrar un buen pellizco en la factura de la luz

Las aulas de las universidades españolas ya se han empezado a llenar de alumnos que retoman las clases, mientras que otros lo hacen por primera vez al comenzar su grado universitario. Entre los recién llegados, varios son los que se estarán haciendo a su nueva ciudad.

Maletas cargadas de ilusión y tristeza a partes iguales son la tónica dominante en estas fechas para estos jóvenes. Si bien varios escogen una residencia universitaria para alojarse este primer año, otros se decantan por compartir piso. Sea cual sea la elección, toda esta mudanza implica un desembolso de dinero considerable, y nunca está de más apuntar una serie de trucos para abaratar gastos, especialmente los relativos a la factura de la luz.

Así, la empresa de venta de electricidad Nordic Green Energy, tal y como se refleja en el artículo del medio finés Helsingin Uutiset, ha enumerado una serie de medidas para ahorrar en los recibos de electricidad, siendo una de las medidas más importantes la de desactivar la energía fantasma.

Los cargadores, las videoconsolas y los televisores responden a esta definición de energía fantasma puesto que consumen electricidad incluso cuando no se están empleando, sostienen en el citado medio. La solución pasa por instalar un cable de extensión que disponga de interruptor de encendido y apagar dichos dispositivos tras usarlos. El consumo eléctrico se verá rebajado hasta en un 10%.

En lo que respecta a la alimentación, los estudiantes suelen tirar de comidas de fácil elaboración para llenar sus estómagos. Entre ellos, la pizza al horno suele ser uno de los reyes. De acuerdo a la mencionada empresa, "hornear una pizza congelada en un horno eléctrico cuesta unos seis céntimos por vez. Usar el horno a diario puede suponer un gasto de hasta 20 euros al año". Ante ello, el truco es cocinar en grandes cantidades en el horno y usar el microondas para las porciones pequeñas.

Cuidado con jugar y lavar

Si en la casa hay un gamer, ciertos datos le pueden interesar: jugar cuatro horas al día al ordenador de sobremesa se traduce en 730 kWh al año, mientras que en un portátil tan solo 45 kWh de electricidad. Pasar del ordenador de escritorio al portátil en lo que respecta a su uso puede ahorrar 50 euros al año en electricidad.

Sumado a ello, a la hora de lavar, resaltan que temperaturas de 30-40º son las aconsejables y destacan que es muy importante llenar la lavadora de ropa. Una colada con el tambor medio vacío supone un despilfarro de energía.