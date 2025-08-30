Una madre se niega a pagar la residencia universitaria de su hijo y opta por comprarle una casa al lado de la facultad

Con el aumento de los alquileres y residencias, los universitarios hacen malabares para hacerse con un lugar donde vivir. Pero, esta historia es diferente. En Carolina del Sur (EEUU), una madre ha comprado una casa adosada para su hijo cerca de la Universidad de Clemson, al norte del estado. En vez de gastar alrededor de 12.000 dólares (unos 10.300 euros) al año en residencias o habitaciones pequeñas, ha preferido esta inversión a largo plazo.

Según publica el medio danés Focus Online, cuando su hijo comenzó sus estudios y decidió trasladarse a Clemson la mujer realizó una criba para tomar la decisión más sensata. De este modo, descubrió que muchos estudiantes pagan entre 850 y 1.000 euros mensuales por vivir en apartamentos compartidos o colegios mayores.

En declaraciones recogidas por el medio, asegura que concluyó: "No voy a pagar eso". A partir de ese momento, comenzó a hacer su búsqueda para comprar una propiedad en el lugar para "no desperdiciar el dinero". Finalmente, encontró una buena oferta en Pedleton, a unos diez minutos de Clemson.

Tal y como ella misma describe, se trata de una casa adosada, casi nueva, completamente amueblada, con tres dormitorios, dos baños, garaje y 152 metros cuadrados de espacio habitable. El precio final por hacerse con la propiedad: 227.000 dólares estadounidenses (195.220 euros).

De acuerdo a la información difundida, la mujer ve esta compra como una inversión de futuro. Por lo tanto, espera recuperar sus costos cuando revenda la vivienda en un futuro, y posiblemente "aumentar su precio". Mientras tanto, su hijo vive "más cómodo", sin tener que pagar altos alquileres.

En la publicación se enumeran algunos consejos a tener en cuenta a la hora de buscar casa si se es estudiante.

Usar redes sociales para publicitar la búsqueda de vivienda.

Ponerse en contacto directamente con los administradores de propiedades "también puede ser útil".

"Solicitar una vivienda cooperativa", "suelen ser más baratas y más estables a largo plazo".

Considerar la compra de una propiedad.