Descubre en pleno curso sobre cómo vivir al máximo la jubilación que su banco no le estaba pagando la pensión

Pierre Lapeyre ha sido víctima de una anomalía en el Servicio Estatal de Pensiones. Este exagente de finanzas públicas no recibió su pensión desde el mes de abril, mientras se disponía, irónicamente, de seguir un curso de Cómo vivir mejor siendo jubilado. Todo ocurrió un mes después de convertirse en jubilado.

En declaraciones recogidas por el medio francés, La Nouvelle République, el afectado explica que "a finales de marzo recibí mi pensión, sin ninguna preocupación. Pero un mes después nada". De hecho, fue su banco el que alertó de que no había recibido la paga. "El banco me hablaba de morosidad, de multas, de regularizar mi situación. No entendía... Y luego, me explicaron que mi pensión de abril no había sido pagada".

Al enterarse de su situación, Lapeyre contactó rápidamente con el servicio público de pensiones de Francia, de lo contrario corría el riesgo de "verse expulsado de la banca". Según el organismo, "las operaciones de seguridad de los archivos pueden haber llevado a la detección de anomalías susceptibles de provocar discrepancias o interrupciones en el pago durante el mes de abril". De este modo, "la interrupción está en proceso de regularización".

Sin embargo, la respuesta no ha satisfecho el jubilado. "Lo peor es que no teníamos ninguna información, ningún aviso que nos alertara", declara indignado. "Por suerte, mi esposa sigue trabajando y teníamos algo de dinero ahorrado. Porque los propios gastos se siguen cobrando", relata. Afortunadamente, su situación se regularizó el 29 de mayo, cuando recibió la pensión correspondiente a ese mes y abril.

De acuerdo a la información difundida, él no es el único que ha pasado por una situación del estilo en los últimos meses. El sindicato de finanzas públicas Solidaires de ese país, revela que "varios miles de pensionistas estatales se han visto afectados por esta disfunción. El número de llamadas a la plataforma nacional se ha multiplicado por tres".