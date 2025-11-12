Descubren el contrato laboral más antiguo del mundo: fue firmado hace más de 4.000 años y el trabajo se pagaba en especie

Los contratos laborales son documentos esenciales al incorporarse a un puesto de trabajo. En ellos quedan reflejados los derechos y las obligaciones tanto del trabajador como del empresario.

El contrato es la base legal sobre la que se sostiene la relación laboral y suele incluir los siguientes elementos: identificación de las partes, duración, lugar de trabajo, jornada laboral, salario, funciones a desempeñar, vacaciones, convenio colectivo aplicable, plazos de preaviso para la terminación del contrato…

Sin embargo, el contrato laboral no es algo exclusivo de los tiempos actuales, se trata de un tipo de acuerdo que ya se plasmaba por escrito hace mucho tiempo. Un equipo de arqueólogos del Museo de Pérgamo de Berlín (Alemania) ha descubierto el contrato laboral más antiguo del mundo. El mismo data de una fecha próxima al 2100 a.C, es decir, hace más de 4.000 años.

El contrato ha sido hallado en Lagash, una antigua ciudad-estado de Sumeria y Babilonia (una de las más antiguas de Mesopotamia) cuyos restos se encuentran en la actual Tell al-Hiba, en Irak.

El acuerdo fue formalizado por escrito sobre una tabla de arcilla cocida. En el contrato se encuentra reflejada una relación laboral entre un propietario de tierras y un jornalero para la cosecha de cebada.

Como en cualquier contrato laboral actual, en la tabla de arcilla quedaron recogidos diferentes elementos como la actividad a desempeñar, la duración del trabajo y la forma en la que se le pagaría al jornalero.

En ese sentido, cabe destacar que en esa época no existía el dinero, por lo que el trabajo se pagaba en especie. En concreto, en el contrato se señala que el jornalero recibía como remuneración una parte de la cebada cosechada.

El hallazgo de esa tabla de arcilla por parte de los arqueólogos del Museo de Pérgamo es de gran importancia histórica, ya que demuestra que, al menos, desde la época sumeria ya se formalizaban relaciones laborales.