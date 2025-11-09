Juanma Lorente, abogado laboralista: "Muchos desean irse de su empresa y no saben que este cambio les puede ayudar"

Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Daniel Cáceres Garriga
En el actual contexto laboral, marcado por la precariedad y la competencia, muchos trabajadores aceptan condiciones que vulneran sus derechos por miedo a perder el empleo. Las horas extra no remuneradas, la disponibilidad permanente fuera del horario o el rechazo a coger una baja médica son algunas prácticas que, aunque normalizadas, suponen una cesión preocupante de derechos básicos. Agradar a la empresa nunca puede situarse por encima de la ley ni de la dignidad profesional.

El Estatuto de los Trabajadores establece un equilibrio claro entre las facultades empresariales y los derechos del empleado. Sin embargo, ese equilibrio se distorsiona cuando las compañías aprovechan el desconocimiento generalizado sobre la normativa laboral. “El cambio de mentalidad empieza por conocer la legislación”, afirma el abogado laboralista Juan Manuel Lorente, quien divulga en redes sociales información sobre las situaciones más habituales de abuso en el entorno laboral.

Lorente advierte sobre un caso especialmente común: los cambios de horario. “Si mañana tu jefe te cambia el horario y no te adaptas, puede despedirte con cero euros”, explica, señalando que se trataría de un despido disciplinario. Sin embargo, el abogado aclara que existe una excepción importante: “Si el horario te cambia y es una modificación sustancial, porque no tiene nada que ver con el anterior, puedes irte de la empresa con paro y con indemnización”.

Según el experto, esa modificación significativa puede consistir, por ejemplo, en pasar de un turno de mañana a uno partido o nocturno, lo que altera de forma esencial las condiciones pactadas en el contrato. En ese caso, el trabajador tiene derecho a rescindir su relación laboral con una indemnización de veinte días por año trabajado, además del acceso a la prestación por desempleo.

No obstante, Lorente advierte que, si el empleado desea mantener el puesto y recurrir judicialmente el cambio, deberá cumplir provisionalmente el nuevo horario mientras se resuelve el litigio. “Hay mucha gente que está deseando irse de la empresa y no sabe que este cambio de horario le puede ayudar a eso”, concluye el abogado, insistiendo en la necesidad de conocer los derechos para evitar abusos.

