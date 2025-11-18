Despiden a un trabajador veterano del supermercado tras tenderle la trampa del carrito de compras: "Quiero volver a trabajar"

Los motivos fundamentales por los que en una empresa deciden despedir a un trabajador de forma procedente son por ausentismo laboral o por faltas de respeto con jefes y compañeros. Para que ese despido sea disciplinario, la compañía debe probar que las causas son graves y reiteradas.

No obstante, algunas empresas recurren a diferentes tácticas para mandar al paro a sus trabajadores, especialmente a los más veteranos. Es el caso de la empresa italiana Pam Panorama, quien ha realizado en las últimas fechas dos despidos en Livorno que "los sindicatos califican sin duda de injustos y acosadores", recoge el medio La Nazione.

Tommaso ha sido uno de los damnificados. El empleado veterano de la tienda de Corea fue víctima de la llamada prueba del carrito de la compra, caracterizada por presiones de supuestos clientes en la caja de la compra e inspectores escondiendo productos por la tienda para ver hasta qué punto el empleado salta ante la presión psicológica a la que está sometido.

"Fue traumático para mí y mi familia. Quiero volver a trabajar", afirma Tommasso al citado medio, el cual cuenta con el respaldo del sindicato de trabajadores: "Es una trampa diseñada para que cometiera errores y justificara su despido", sostiene Serena Bardi, gerente del área de empleo.

El sindicato, al rescate

Bardi afirma que el caso de Tommaso no es aislado sino que responde a una táctica de la empresa para despedir a los empleados que tienen una dilatada trayectoria para remplazarlos por trabajadores temporales "fácilmente extorsionables", señala. "Utilizan métodos que consideramos de acoso", argumenta.

Davide también ha sido uno de los trabajadores afectados por los despidos. Le han cesado después de 20 años de antigüedad, "víctima de constantes e infundadas quejas", sostiene Bardi. Al igual que Tommasso, su cese viene acompañado de la privación del derecho a pensión.