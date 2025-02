Despido masivo de trabajadores de Tupperware

Omar Havana VIA GETTY IMAGES

200 trabajadores han sido despedidos de la fábrica de Tupperware en Constancia, Santarém, en Portugal, tras declararse insolvente el pasado lunes. Tres días más tarde, los empleados recibieron una carta de despido.

“Es triste, no es fácil, pero no tengo nada que perder más. He hecho 44 años de trabajo. Hay compañeros que están en una situación mucho peor”, dijo a Lusa Alzira Cupertino, una empleada, tras la reunión con la empresa.

El gerente de insolvencia aseguró que los trabajadores recibirán el pago de compensación respectiva y que se realizará un inventario de todo el material existente en la fábrica.

Alzira ha detallado que no recibirán la indemnización hasta que se venda todo el material. "El gerente dice que podría llevar entre ocho meses y un año", ha explicado el trabajador, según informa Infobal.

"Estamos diciendo adiós. Ya nos han dado las cartas al fondo de desempleo y todo. Ahora están esperando vender la fábrica. Sabemos que los primeros acreedores somos nosotros, los trabajadores", ha detallado.