Detenido un hombre en Mallorca por violar a su nieta menor de edad durante un viaje

La Policía Nacional detuvo a finales de agosto en Palma de Mallorca a un hombre acusado de haber violado a su nieta durante un viaje a la Península que él había pagado y en el que hizo que la menor se alojara con él en la habitación del hotel, situación que aprovechó para cometer la agresión sexual.

Según han informado este jueves a EFE fuentes cercanas a la investigación, el familiar que presuntamente cometió la violación es el abuelo de la víctima.

Por otro lado, la Policía Nacional, que no ha detallado el grado de parentesco entre la víctima y el detenido, ha informado en un comunicado que la menor denunció los hechos cuando regresó a Mallorca, después de que el presunto autor la agrediera sexualmente de forma sorpresiva en la habitación del hotel.

Según detalló la joven en dependencias policiales, el hombre le había transferido miles de euros y la había invitado a un viaje junto a otros familiares, mientras le enviaba mensajes donde la incitaba a tener otro tipo de relación.

Cuando recibió los mensajes de su familiar, la menor pensó que no iban en serio o que no tendrían mayor trascendencia ante la relación de confianza que mantenía con el individuo.

La joven contó todo lo sucedido a su madre, que llamó a los servicios sanitarios para que la asistieran y, después de acudir a un hospital, se dirigieron a una comisaría de la Policía Nacional para presentar la correspondiente denuncia.

La Unidad de Atención a Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional se hizo cargo de la investigación, y tras diversas gestiones pudo localizar y detener al hombre, al que acusa de un delito de agresión sexual con penetración.